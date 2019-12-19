Цены евробондов РФ заметно снизились в четверг на фоне роста санкционных рисков

Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно снизились, негативно отреагировав на сообщения о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 32 базисных пункта по отношению к закрытию 18 декабря и составила 112,73% от номинала, что соответствует доходности 2,7% годовых (рост на 8,5 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,69% от номинала (доходность - 1,63% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 8,5 пункта и составил 107 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 86 базисных пунктов - до 134,75% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,67% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 85 базисных пунктов - до 130,75% от номинала (доходность выросла также на 4,5 пункта и составила 3,605% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене по отношению к среде 20 пунктов, опустившись до 111,67% от номинала, что соответствует доходности 2,755% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 40 базисных пунктов, до 109,16% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов - до 2,30% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 135 базисных пунктов - до 124,93% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,785% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 109,26% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 2,87% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций продолжилось снижение котировок, которое обозначилось еще накануне вечером после появления в СМИ новостей о том, что комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против России. Кроме того, активизации продавцов способствовала нестабильная ситуация в секторе базовых активов - US Treasuries. В частности, доходность десятилетних американских казначейских обязательств в ходе сегодняшних торгов достигала почти 1,95% годовых; к вечеру она припала, но все равно осталась немного выше, чем на закрытие среды. На этом фоне котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году вчера снизились более чем на "фигуру" - с уровня 127,5% до 126,3% от номинала, сегодня снижение также составило более одной "фигуры", и цена опустилась до 125% от номинала. В целом участники рынка пока сомневаются в том, что история с новыми антироссийскими санкциями получит в ближайшее время какое-то серьезное продолжение, поэтому мы не видим падения курса рубля. Тем не менее, в секторе российских еврооблигаций инвесторы за последние два дня сняли некоторую перекупленность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.