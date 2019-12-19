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19 декабря 2019 года 18:16
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta, одного из крупнейших индийских многопрофильных холдингов, говорится в обзоре инвесткомпании. Долларовые выпуски эмитента отличаются привлекательной доходностью при умеренных рисках кредитного профиля. С точки зрения относительной стоимости нам нравится выпуск VEDLN 23 Finance (YTM 8,1%), торгующийся с заметной премией к собственной кривой. Потенциал роста стоимости бумаги, по оценкам экспертов ITI Capital, составляет не менее 3% (до целевого уровня 103,0%). Vedanta (B2/B/-) - крупный диверсифицированный холдинг, объединяющий компании по всему миру с основными операциями в горнодобывающем и нефтегазовом секторах, отмечается в обзоре. Существенная часть операционных активов расположена в Индии (внутренние продажи формируют примерно 60% выручки), где группа изначально была основана в 1976 г. как предприятие по торговле металлоломом. Помимо этого, производственные площадки находятся в Китае, Малайзии, ОАЭ, Австралии, Замбии и т. д. Vedanta - крупнейший частный индийский производитель сырой нефти, контролирующий порядка четверти рынка. В производстве цинка, алюминия, меди и железной руды группа также занимает лидирующие позиции в стране. Цинковая шахта Rampura Agucha - вторая по размеру запасов в мире. В настоящее время Vedanta - частная компания, полностью подконтрольная ее основателю Анилу Агарвалу (состояние оценивается в $4 млрд). До 2018 г. года акции компании обращались на LSE "Мы позитивно смотрим на кредитный профиль Vedanta, несмотря на присущие ему риски, прежде всего, связанные с цикличной природой выпускаемой продукции, - отмечает старший аналитик ITI Capital Ольга Николаева. - Долговая нагрузка группы выглядит умеренной - чистый долг/EBITDA по итогам 2019 г. составлял 3х. График погашения заимствований достаточно комфортный - на выплаты в ближайший год приходится не более 18% совокупного портфеля. При этом показатели левериджа на протяжении ряда последних лет оставались стабильными, несмотря на активную фазу инвестиционного цикла. Завершение программы капитальных расходов в 2020 г. ожидаемо положительно скажется на объемах производства и, как следствие, кредитных метриках эмитента". Правительство Индии в сентябре 2019 г. приняло ряд мер для стимулирования национальной экономики. В частности, было объявлено о снижении эффективной ставки корпоративного налога с 30% до 25%. Этот шаг, по мнению Ольги Николаевой, должен послужить стимулом для экономического роста, что, в свою очередь выльется в более благоприятную операционную среду для местных компаний (восстановление потребительского спроса). С точки зрения непосредственного влияния на баланс Vedanta это означает экономию на налогах в размере 3-4% от годовой EBITDA "Внешние публичные заимствования индийских корпоративных эмитентов, в том числе и бонды Vedanta, выглядят дешево на фоне аналогов из EM (в сопоставимых рейтинговых группах), - указывает эксперт ITI Capital. - Отчасти это связано с отсутствием суверенного долларового бенчмарка и в целом с невысокой популярностью индийского риска среди иностранных инвесторов. В настоящее время Vedanta имеет в обращении шесть выпусков долларовых еврооблигаций со сроками погашения до 2026 г. и доходностью в диапазоне 5,5-9,3% годовых. У кривой эмитента очень высокий наклон, т.е. она отличается существенными премиями за дюрацию. При этом бонды глобальных аналогов в металлургическом секторе сейчас отличаются доходностью в среднем 4-6%. При этом бонды глобальных аналогов в металлургическом секторе предлагают сейчас доходность в среднем 4-6%. Нам нравится размещенный в апреле 2019 г. выпуск VEDLN 23 Finance (YTM 8,1%). Разница в доходности относительно чуть более короткого VEDLN 22 (YTM 7,05%) составляет более 100 б.п. Мы оцениваем потенциал роста стоимости бумаги в размере не менее 3%"
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19 декабря 2019 года 19:35
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и большинства валют emerging markets. читать дальше
.19 декабря 2019 года 19:27
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.19 декабря 2019 года 18:41
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.19 декабря 2019 года 17:45
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных... читать дальше
.19 декабря 2019 года 17:21
Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:57
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индексный провайдер MSCI переместит Кувейт в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) из стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2020 года. В июне этого года MSCI объявил,... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:45
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS)... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:23
Сложившаяся под конец 2019 г. фундаментальная картина указывает на то, что активы развивающихся рынков будут по-прежнему пользоваться спросом международных инвесторов в 2020 г., говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Россия также не должна... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:02
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не... читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:04
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
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