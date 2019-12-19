.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
.
19 декабря 2019 года 17:21
Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты зафиксировали рекордный за последние 4 года чистый приток капитала в акции РФ со стороны ETF. Аналитики подтвердили умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, однако их беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. По мнению Смольянинова и Мордовцева, тактические риски коррекции существенно повысились. "Больше всего на этой неделе впечатляет размер притоков в крупнейшие ETF EM. В общей сложности российские акции получили впечатляющие $149 млн почти полностью за счет притоков в крупнейшие ETF EM в размере $140 млн. В результате неделя стала лучшей за всю историю наших наблюдений, то есть за 4 года, с точки зрения притоков в ETF акций EM. При детальном рассмотрении мы видим, что половина этой суммы приходится на два крупнейших фонда iShares ETF с активами под управлением $90 млрд. Оба фонда только что объявили годовые и специальные дивиденды за год (спецдивиденд будет выплачен впервые с 2012 года!). В противном случае притоки оказались бы сильными, но не достигли бы такого анормально высокого уровня. Мы подтверждаем умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в 2020 году, но нас беспокоит перегретость рынка ввиду таких технических факторов, как дивиденды фондов в конце года. Тактические риски коррекции существенно повысились", - говорится в обзоре. В то же время розничные инвесторы в период с 12 по 18 декабря начали продавать российские акции при индексе РТС свыше 1500 пунктов. "Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 0,9% по итогам недели, завершившейся в среду. Объем коротких позиций также начал увеличиваться - среднестатистический розничный клиент "БКС Глобал Маркетс" пытается воспользоваться эйфорией, чтобы немого разгрузить портфель. Как мы и прогнозировали в нашем последнем отчете, средний объем длинных позиций начал сокращаться именно в тот день, когда индекс РТС пробил отметку 1500 пунктов. Мы поддерживаем такой подход, и несмотря на "конструктивный" взгляд на рынок в долгосрочной перспективе, видим невпечатляющие перспективы с точки зрения доходности в ближайшие несколько месяцев. Наш прогнозный уровень индекса РТС в 2020 году без учета дивидендов остается прежним - 1500 пунктов, что соответствует 1600 пунктам с учетом дивидендов (дивдоходность 6,5%), и предполагает потенциал роста менее 5% на ближайшие 54 недели", - пишут эксперты. Среди институциональных инвесторов в течение отчетного периода покупатели преобладали над продавцами.
.
19 декабря 2019 года 19:35
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и большинства валют emerging markets. читать дальше
.19 декабря 2019 года 19:27
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после завершения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и очередного обновления индексом МосБиржи исторического максимума; откат сдерживался выросшей нефтью. читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:53
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно снизились, негативно отреагировав на сообщения о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:41
Рубль к окончанию торгов четверга чувствовал себя гораздо лучше ряда других валют на развивающихся рынках, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Отечественная валюта прибавляла около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с... читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:16
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta, одного из крупнейших индийских многопрофильных холдингов, говорится в обзоре инвесткомпании. Долларовые выпуски эмитента отличаются привлекательной доходностью при умеренных рисках кредитного профиля. С точки зрения... читать дальше
.19 декабря 2019 года 17:45
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:57
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индексный провайдер MSCI переместит Кувейт в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) из стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2020 года. В июне этого года MSCI объявил,... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:45
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS)... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:23
Сложившаяся под конец 2019 г. фундаментальная картина указывает на то, что активы развивающихся рынков будут по-прежнему пользоваться спросом международных инвесторов в 2020 г., говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Россия также не должна... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:02
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не... читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:04
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.