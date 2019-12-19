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19 декабря 2019 года 16:57
MSCI переведет Кувейт в категорию emerging markets в 2020 году
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индексный провайдер MSCI переместит Кувейт в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) из стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2020 года. В июне этого года MSCI объявил, что такой шаг будет предпринят, если до конца ноября 2019 года Управление по рынкам капитала Кувейта (Kuwait Capital Markets Authority) выполнит несколько инфраструктурных улучшений. В опубликованном в среду пресс-релизе провайдера отмечается, что кувейтский фондовый рынок теперь отвечает всем необходимым требованиям. Акции кувейтских компаний будут включены в расчет индекса MSCI Emerging Markets, их доля оценивается в 0,69%. Как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, с учетом ожидаемого веса акций Кувейта в индексе MSCI EM пассивный приток капитала в эти бумаги в случае их включения в индекс может составить примерно $3 млрд. По оценке стратега, из этих $3 млрд порядка $2,5 млрд придется на переток из акций других развивающихся рынков, уже входящих в MSCI EM Index. В частности, после включения Кувейта российские акции, входящие в индекс MSCI EM, в общей сложности могут потерять в виде пассивного оттока капитала около $100 млн, отмечает Питерский. Кроме того, в обзоре сообщается, что, несмотря на принятые в Аргентине меры по контролю за движением капитала, MSCI пока не планирует исключать страну из числа развивающихся рынков. "Индексный провайдер вернется к этому вопросу в рамках ежегодного процесса реклассификации рынков в июне - если только какие-либо новые изменения не заставят его сделать это раньше", - пишет эксперт.
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