БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций и ADR МТС до "держать" и возобновил анализ Ростелекома

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Для американских депозитарных акций (ADS) VEON рекомендация "держать" была подтверждена.

Кроме того, в обзоре сообщается, что "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с рекомендацией "держать" для его обыкновенных и привилегированных акций.