Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро, проигнорировав новые санкции против РФ

Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля").

Курс доллара США составил 62,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,51 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,3 копейки - до 65,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 декабря на 5,48 копейки, до 62,5283 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,48 копейки, до 69,5877 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне умеренного повышения цен на нефть. Участники рынка спокойно отнеслись к тому, что комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля") с дополнительными санкциями против РФ. Как пишет агентство Bloomberg, законопроект известен как "санкции из ада".

Законопроект разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года.

Согласно сайту Сената США, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки.

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.

Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

"Комитет Сената по международным отношениям проголосовал по санкциям в отношении России за вмешательство в выборы 2016 года (DASKA). "Санкции из ада" подразумевают запрет на покупку нового госдолга, санкции против банковского сектора и проектов СПГ. Но для введения санкций они должны быть одобрены Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписаны Дональдом Трампом. Рубль в моменте вчера отреагировал снижением до 62,7 руб./$1, но сегодня утром уже отыграл потери. Сейчас сложно сказать, когда вопрос DASKA будет рассмотрен Сенатом, но пока введение санкций не выглядит вероятным и игнорируется рынком. Давление на российские активы может вырасти в следующем году по мере продвижения законопроекта, но мы пока не рассматриваем это как базовый сценарий", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Давление на рубль накануне усиливалось на фоне приближения голосования по законопроекту по антироссийским санкциям в комитете Сената США по иностранным делам. Тем не менее, в утренние часы четверга рубль полностью восстановил потерянные позиции, несмотря на то, что этот законопроект был одобрен комитетом Сената. Такая реакция рынка объясняется тем, что пока вероятность окончательного принятия законопроекта является небольшой, поскольку для этого он должен быть одобрен сначала на голосовании в Сенате при его полном составе, затем Палатой представителей США, а затем его должен подписать Трамп. Тем не менее, на фоне приближения выборов президента США в ноябре 2020 года тема санкций вполне может вернуться в поле зрения американских конгрессменов, что способно оказывать кратковременное давление на рубль, поскольку сейчас рынок практически не учитывает санкционные риски", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть слабо поднимаются в четверг после незначительного изменения по итогам предыдущей сессии. С начала декабря как Brent, так и WTI подорожали примерно на 10% на фоне решения ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также согласования условий промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подросла на 0,11% - до $66,24 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,1% - до $60,91 за баррель.

Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,23% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,36% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 6,46%, 6,5% и 6,52% годовых соответственно.