.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро, проигнорировав новые санкции против РФ
.
ГЛАВНОЕ
Новой пенсионной реформы не будет
Президент Владимир Путин заверил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. Он также подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет
 
Минтруд: к 2021 году официальных безработных станет больше
К 2021 году число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек, что на 20% выше показателя 2019 года. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, пишут "Известия". В целом в 2019 году на бирже труда были...
 
ЦБ ищет способы защиты розничных инвесторов
Банк России ищет способы защиты розничных инвесторов, массово выходящих на фондовый рынок. ЦБ выступил с инициативой по ограничению агрессивности рыночных заявок на фондовом рынке, рассказали "Коммерсанту" несколько представителей финансовых...
 
Ноябрь превратился в сплошную "черную пятницу"
В ноябре 2019 года годовые темпы роста оборота розницы ускорились в годовом сравнении на 2,3% (данные Росстата). Статистика частного потребления, опубликованная Росстатом, более чем оправдала заметный рост потребительской уверенности в...
 
19 декабря 2019 года 16:02

Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро, проигнорировав новые санкции против РФ

Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля").

Курс доллара США составил 62,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,51 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,3 копейки - до 65,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 декабря на 5,48 копейки, до 62,5283 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,48 копейки, до 69,5877 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне умеренного повышения цен на нефть. Участники рынка спокойно отнеслись к тому, что комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля") с дополнительными санкциями против РФ. Как пишет агентство Bloomberg, законопроект известен как "санкции из ада".

Законопроект разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года.

Согласно сайту Сената США, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки.

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.

Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

"Комитет Сената по международным отношениям проголосовал по санкциям в отношении России за вмешательство в выборы 2016 года (DASKA). "Санкции из ада" подразумевают запрет на покупку нового госдолга, санкции против банковского сектора и проектов СПГ. Но для введения санкций они должны быть одобрены Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписаны Дональдом Трампом. Рубль в моменте вчера отреагировал снижением до 62,7 руб./$1, но сегодня утром уже отыграл потери. Сейчас сложно сказать, когда вопрос DASKA будет рассмотрен Сенатом, но пока введение санкций не выглядит вероятным и игнорируется рынком. Давление на российские активы может вырасти в следующем году по мере продвижения законопроекта, но мы пока не рассматриваем это как базовый сценарий", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Давление на рубль накануне усиливалось на фоне приближения голосования по законопроекту по антироссийским санкциям в комитете Сената США по иностранным делам. Тем не менее, в утренние часы четверга рубль полностью восстановил потерянные позиции, несмотря на то, что этот законопроект был одобрен комитетом Сената. Такая реакция рынка объясняется тем, что пока вероятность окончательного принятия законопроекта является небольшой, поскольку для этого он должен быть одобрен сначала на голосовании в Сенате при его полном составе, затем Палатой представителей США, а затем его должен подписать Трамп. Тем не менее, на фоне приближения выборов президента США в ноябре 2020 года тема санкций вполне может вернуться в поле зрения американских конгрессменов, что способно оказывать кратковременное давление на рубль, поскольку сейчас рынок практически не учитывает санкционные риски", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть слабо поднимаются в четверг после незначительного изменения по итогам предыдущей сессии. С начала декабря как Brent, так и WTI подорожали примерно на 10% на фоне решения ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также согласования условий промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подросла на 0,11% - до $66,24 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,1% - до $60,91 за баррель.

Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,23% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,36% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 6,46%, 6,5% и 6,52% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 декабря 2019 года 19:35
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и большинства валют emerging markets.    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 19:27
Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз после обновления пиков, откат сдерживала нефть
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после завершения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и очередного обновления индексом МосБиржи исторического максимума; откат сдерживался выросшей нефтью.    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 18:53
Цены евробондов РФ заметно снизились в четверг на фоне роста санкционных рисков
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно снизились, негативно отреагировав на сообщения о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 18:41
Рубль в четверг прибавил около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с евро - ИК "Велес Капитал"
Рубль к окончанию торгов четверга чувствовал себя гораздо лучше ряда других валют на развивающихся рынках, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Отечественная валюта прибавляла около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 18:16
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta, одного из крупнейших индийских многопрофильных холдингов, говорится в обзоре инвесткомпании. Долларовые выпуски эмитента отличаются привлекательной доходностью при умеренных рисках кредитного профиля. С точки зрения...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 17:45
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций и ADR МТС до "держать" и возобновил анализ Ростелекома
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 17:21
Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 16:57
MSCI переведет Кувейт в категорию emerging markets в 2020 году
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индексный провайдер MSCI переместит Кувейт в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) из стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2020 года. В июне этого года MSCI объявил,...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 16:45
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций и ADR МТС до "держать" и возобновил анализ Ростелекома
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS)...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 16:23
Российские активы всё ещё будут привлекательны для нерезидентов в 2020 году - "Открытие Брокер"
Сложившаяся под конец 2019 г. фундаментальная картина указывает на то, что активы развивающихся рынков будут по-прежнему пользоваться спросом международных инвесторов в 2020 г., говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Россия также не должна...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 15:04
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго до "продавать" и акций ОГК-2 до "держать"
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго до "продавать" и акций ОГК-2 до "держать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:...    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 14:07
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера....    читать дальше
.
19 декабря 2019 года 13:32
EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.