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19 декабря 2019 года 16:23
Российские активы всё ещё будут привлекательны для нерезидентов в 2020 году - "Открытие Брокер"
Сложившаяся под конец 2019 г. фундаментальная картина указывает на то, что активы развивающихся рынков будут по-прежнему пользоваться спросом международных инвесторов в 2020 г., говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Россия также не должна быть обделена вниманием нерезидентов. Банк России, а также Центробанки Бразилии, Мексики, ЮАР сохраняют потенциал ослабления денежно-кредитной политики в тот момент, когда ФРС намерена удерживать паузу в течение всего 2020 года. "Сейчас ключевая ставка (6,25%) максимально близка к нижней границе нейтрального диапазона ставок (6%-7%), который регулятор, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, пока не намерен пересматривать, - указывает эксперт "Открытие Брокер". - Однако интерес к ОФЗ могут поддержать 2 фактора. Во-первых, у иностранных инвесторов не так много возможностей для того, чтобы перекладываться в другие активы. Во-вторых, привлекательность российского госдолга и облигаций корпоративного сектора пока будут поддерживать низкая волатильность и крепкий рубль". Рубль с начала 2019 г. предложил инвесторам лучшую доходность от операций carry trade в мире (+17,3%), если не считать аргентинское песо и египетский фунт, которые не отвечают нашим критериям риска, подчеркивает Михаил Шульгин. Вмененная волатильность валют развивающихся стран, согласно индексу, который рассчитывает JP Morgan, в настоящий момент на исторических минимумах. При этом 3-месячная вмененная волатильность курса доллара к рублю также низкая по историческим меркам, несмотря на возвращение в декабре темы санкций против России. Активное сальдо по счету текущих операций РФ в 1 квартале каждого года является сезонно сильным, и как ожидается, обеспечит российской валюте поддержку в первые месяцы 2020 г. Торговый спор США и Китая, а также его последствия для перспектив мировой экономики будут в центре внимания в наступающем году, полагает эксперт "Открытие Брокер". При этом в ноябре состоятся президентские выборы в США, поэтому волатильность может возрасти во второй половине 2020 г. Дальнейшее развитие событий в контексте полноценного торгового соглашения Пекина и Вашингтона будет определять аппетит инвесторов к риску и напрямую влиять на динамику активов развивающихся рынков. В этом ключе Михаил Шульгин советует обратить внимание на сигнализирующий индикатор, который хорошо зарекомендовал себя в текущем году. "Индекс акций развивающихся рынков MSCI и волатильность курса доллара США к оффшорному китайскому юаню имеют стабильную обратную корреляцию, - указывает эксперт "Открытие Брокер". - Когда оптимизм в отношении торгового соглашения увеличивается, волатильность курса снижается. Так было весной 2019 г., когда рынки были уверены в заключении торговой сделки. Однако после ее провала в начале мая волатильность USDCNH подскочила на фоне падения индекса MSCI Emerging Markets. Аналогичная картина наблюдалась после объявления летом новых 15-процентных пошлин с сентября. Сейчас, на фоне обещания подписать промежуточное соглашение в январе, оптимизм рынка на максимуме в текущем году, что и подтверждается ростом MSCI EM и падением волатильности юаня. Это означает, что инвесторы охотно ищут инвестиции среди активов развивающихся рынков, а Россия по-прежнему является одной из лучших локаций с позиции соотношения риска и доходности".
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19 декабря 2019 года 19:35
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.19 декабря 2019 года 18:41
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Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
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.19 декабря 2019 года 16:45
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS)... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:02
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не... читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:04
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.19 декабря 2019 года 13:32
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