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Главная / Мнения аналитиков / Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
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19 декабря 2019 года 15:50
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 в Iкв. 2020г на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов - Sberbank CIB
Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не менее, для российских активов ситуация будет скорее благоприятной на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, укрепления рубля и высокой дивидендной доходности российских акций, уверены эксперты Sberbank CIB. "Доллар может ослабеть в 1К20 на фоне договоренностей между США и Китаем, - прогнозируют аналитики. - Однако устойчивость этой тенденции будет зависеть от роста мировой экономики. В 1К20 рубль может укрепиться до 60 за доллар на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б. п. в 1К20 и еще на 50 б. п. до 5,5% к концу года". По мнению экспертов Sberbank CIB, в 2020 году инвесторы глобальных рынков облигаций будут рассматривать в качестве источника дохода как более длинные выпуски, так и кредитный риск, т. к. потенциал снижения доходности базовых активов ограничен. Российские еврооблигации покажут либо сопоставимую с аналогами, либо опережающую динамику, тогда как долгосрочные выпуски России могут опередить другие сегменты рынка. Что же касается рублевых облигаций, то в 2К20-3К20 (при допущении, что ставка ЦБ снизится до 5,5%, а инфляция в конце 2020 года составит 3%) доходность долгосрочных ОФЗ может снизиться до 5,9-6,1%, допускают эксперты Sberbank CIB. "Низкие доходности и умеренный рост могут создать благоприятный фон для акций с привлекательной оценкой и высокой доходностью, - отмечают аналитики инвестбанка. - Что касается российского рынка акций, то тут мы видим большой потенциал дальнейшего снижения дивидендной доходности, премии за риск и премии в оценке в 1К20 и в 2020 году. Акции с высокой дивидендной доходностью, скорее всего, покажут опережающий рост". Эксперты Sberbank CIB полагают, что динамика цены на нефть в 2020 году будет определяться пятью факторами: стремлением ОПЕК+ сбалансировать рынок, торговой войной между США и Китаем, президентскими выборами в США, перспективами санкций США против таких производителей нефти, как Иран и Венесуэла, а также динамикой нефтедобычи в Соединенных Штатах. Рынок золота в следующем году может поддержать политическая неопределенность в преддверии ноябрьских выборов в США. Аналитики Sberbank CIB ожидают высокой волатильности на рынке в 1К20 на фоне геополитических рисков (торгового конфликта США и КНР) и усиления дедолларизации. "Рынок угля может получить поддержку в 1К20 благодаря повышению спроса в зимний период и потенциальных рисков, связанных с тем, что истекает срок соглашения о транзите российского газа через Украину", - отмечается в комментарии Sberbank CIB.
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19 декабря 2019 года 19:35
Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и большинства валют emerging markets. читать дальше
.19 декабря 2019 года 19:27
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после завершения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и очередного обновления индексом МосБиржи исторического максимума; откат сдерживался выросшей нефтью. читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:53
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно снизились, негативно отреагировав на сообщения о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:41
Рубль к окончанию торгов четверга чувствовал себя гораздо лучше ряда других валют на развивающихся рынках, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Отечественная валюта прибавляла около 0,5% в паре с долларом и 0,4% в паре с... читать дальше
.19 декабря 2019 года 18:16
ITI Capital рекомендует обратить внимание на еврооблигации группы Vedanta, одного из крупнейших индийских многопрофильных холдингов, говорится в обзоре инвесткомпании. Долларовые выпуски эмитента отличаются привлекательной доходностью при умеренных рисках кредитного профиля. С точки зрения... читать дальше
.19 декабря 2019 года 17:45
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных... читать дальше
.19 декабря 2019 года 17:21
Приток капитала в акции РФ со стороны ETF за неделю составил $149 млн, установив рекорд за последние 4 года - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:57
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индексный провайдер MSCI переместит Кувейт в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) из стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2020 года. В июне этого года MSCI объявил,... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:45
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. По итогам переоценки для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS)... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:23
Сложившаяся под конец 2019 г. фундаментальная картина указывает на то, что активы развивающихся рынков будут по-прежнему пользоваться спросом международных инвесторов в 2020 г., говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Россия также не должна... читать дальше
.19 декабря 2019 года 16:02
Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине, не особо отреагировав на то, что комитет Сената США по иностранным делам накануне одобрил новые антироссийские санкции (законопроект DASKA, "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля"). читать дальше
.19 декабря 2019 года 15:04
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
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