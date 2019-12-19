"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосэнерго до "продавать" и акций ОГК-2 до "держать"

(добавлена таблица)

ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация: с "держать" до "продавать" для акций "Мосэнерго" и с "покупать" до "держать" для акций "ОГК-2".

Прогнозная стоимость акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) осталась без изменений и составляет 0,017 рубля за штуку, рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,61 (текущая цена - 0,64), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,00 (текущая цена - 2,36), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,017 (текущая цена - 0,132), рекомендация - покупать.