Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти

Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.

"Некоторые обозреватели рынка пересмотрели прогнозы по котировкам нефти на 2020 год в сторону повышения в ожидании роста спроса на нефть, - указывает эксперт. - Однако, мы сомневаемся, что деэскалация внешнеторгового конфликта изменит фундаментальную ситуацию на рынке или поддержит спрос на бензин в США. Торговый конфликт с Китаем не впечатлил американских потребителей, а стагнирующий на повышенных уровнях спрос на бензин в США говорит о дефицитном и зрелом рынке труда. Однако, первая часть торгового соглашения между США и Китаем касается ряда сложных тем, в том числе нереалистичных ожиданий по объемам закупок Китаем сельскохозяйственных и энергетических товаров в США. Кроме того, американские компании вряд ли значительно увеличат свои инвестиции, основываясь на старых новостях, и вместо этого могут начать проявлять скептицизм".

Тем временем, рост спроса на нефть в Китае замедляется под влиянием циклических и структурных факторов, в то время как государственная политика страны нацелена на стабилизацию, а не ускорение экономического роста. Стагнация спроса на нефть в Индии связана с внутренними экономическими проблемами

"Динамика стороны предложения на рынке нефти не изменилась. Рост производства в США, Канаде, Бразилии и странах бассейна Северного моря приведет к формированию избытка предложения. Если котировки нефти будут оставаться на текущих уровнях или продолжат рост, для сланцевой индустрии наступит передышка, и рост производства нефти в Соединенных Штатах может замедлиться слабее, чем ожидается. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку нефти", - заключает Норберт Рюкер.