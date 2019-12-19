EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"

Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее.

Что касается событий с импичментом Дональда Трампа, пока реакция американской валюты на эту тему выглядит сдержанной и практически нейтральной – игроки не верят в реалистичность того, что нынешнего президента могут снять с поста.

Календарь макроэкономической статистики на четверг весьма насыщен показателями по США – ожидаются ноябрьские данные по продажам домов на вторичном рынке и индексу опережающих индикаторов, а также выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за декабрь и недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице.

"С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD ранее состоялось пробитие восходящего канала вниз, и пара все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе", - пишет в комментарии З. Саидова.