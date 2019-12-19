Результаты 10 торгового цикла De Beers позитивны для "АЛРОСА" - Альфа-банк

Результаты 10 торгового цикла De Beers позитивны для "АЛРОСА", говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы считаем данные позитивными для "АЛРОСА" (ALRS: RX; выше рынка; РЦ 87,8 руб./акцию). Компания должна представить результаты продаж за декабрь 13 января 2020 года. Данные "АЛРОСА" за ноябрь свидетельствуют о росте продаж четвертый месяц подряд. Мы ожидаем, что в декабре этот тренд продолжится, исходя из результатов 10 торгового цикла De Beers", - указывают аналитики.

De Beers в 10 торговом цикле реализовала алмазного сырья на сумму $425 млн (как сообщает Anglo American), что на 6% выше в сравнении с предыдущим торговым циклом. Десятый торговый цикл традиционно ассоциируется с предрождественскими продажами в США и подготовкой к Китайскому Новому году. Согласно данным Rappaport, диамантеры вполне довольны данными по объему заказов за декабрь после непростого года, а производители в Индии осторожно наращивают объемы производства. Настроение в Гонконге улучшается по мере возвращения бизнеса к нормальному режиму после месяца протестов, и китайские покупатели начинают покупать подарки на Китайский Новый год, отмечать который начнут 25 января.