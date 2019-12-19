Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи начнет торги в "минусе"

По мнению аналитиков, в четверг индекс Мосбиржи может начать торги в "минусе".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи в четверг первую половину дня может провести в "минусе" из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа", который имеет большой вес в индексе, но распродаж по другим бумагам не ожидается. Ралли продолжается, и теперь целью роста индекса Мосбиржи является отметка 3050 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги с отклонения около 0,1-0,3%, в районе 3015-3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3040 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. С технической точки зрения, не стоит исключать начала его коррекционного отката к отметке 3000 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденд составит 192 руб./акция) приведет в четверг к снижению индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,4% в начале торгов. В целом, мы считаем, что сегодня индекс будет торговаться в середине диапазона 3000-3030 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские индексы окажутся под умеренным давлением ввиду санкционной тематики и отсутствия веских внешних драйверов для роста, в связи с чем могут выйти в небольшой "минус". Краткосрочный перегрев рынка может дать о себе знать".