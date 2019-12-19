Рынок акций РФ после негативного старта из-за отсечки ЛУКОЙЛа возобновил рост, индекс МосБиржи обновил пик

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в четверг из-за нисходящей коррекции фондовых площадок в Азии и отсечки дивидендов за 9 месяцев в акциях "ЛУКОЙЛа" с учетом расчетов "Т+2" возобновил рост в ожидании начала ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина; индекс МосБиржи обновил исторический максимум.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3025,44 пункта (+0,1%, максимум сессии и новый пик - 3027,73 пункта), индекс РТС - 1524,7 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 62,51 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%, до 19,816 тыс. рублей), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2%, до 6128,5 рубля; дивиденды составляют 192 рубля на акцию), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Индексы акций в США накануне показали смешанную динамику на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite (+0,1%) продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд.

Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за импичмент президенту страны по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite не изменился), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Банк Японии по итогам заседания в четверг сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. В сообщении ЦБ говорится, что экономика Японии умеренно повышается, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений в стране после серии стихийных бедствий, а также из-за слабого зарубежного спроса.

Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

Тем не менее, обеспокоенность относительно мировой экономики несколько снизилась после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Нефть утром в четверг проседает; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,12 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне), февральская цена WTI - $60,77 за баррель (-0,1% и -0,02% в среду).

Новый министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в среду, что "золотой век" сланца в стране еще не закончился и ожидаемое в следующем году замедление темпов роста добычи в Пермском бассейне, скорее всего, будет временным. Появление новых технологий бурения лучше подготовит компании к колебаниям котировок, сказал он в интервью агентству Bloomberg. По мнению министра, рынок стал менее волатильным благодаря тому, что США получили статус крупного нефтепроизводителя.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отстававшие ранее в росте акции Сбербанка (247,5 рубля) бросились догонять рынок, преодолели сопротивление 242 руб. и теперь первой целью роста бумаг стал район чуть выше 250 руб. Но это далеко не предел, бумаги имеют хороший потенциал ухода в район 300 руб.

На акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) давит неопределенность с транзитом газа через Украину. Вероятность достижения соглашения снижается с каждым днем, и пока непонятно, получит ли российская компания какие-либо штрафные санкции за снижение объемов поставок газа на Запад.

Накануне в Сенате США прошло обсуждение пакета законопроектов об антироссийских санкциях, но рынок акций довольно индифферентно отреагировал на то, что документы будут вынесены на утверждение непосредственно всего Сената. Этот факт мог бы стать поводом для фиксации прибыли, но такого желания на рынке пока нет. Не было и реакции западных рынков на более важную новость - вынесение в Сенат США вопроса об импичменте Дональда Трампа. В Сенате у республиканцев большинство, и инициаторы отставки не смогут набрать две трети голосов, необходимых для продолжения процедуры.

Поэтому ралли продолжается, теперь целью роста индекса МосБиржи является отметка 3050 пунктов. После небольшой коррекции возобновились покупки в "Норникеле" на фоне роста цен на никель. Учитывая, что на следующей неделе произойдет отсечка реестра ГМК, бумаги вновь могут подобраться к отметке 20 тыс. рублей.

Нефть Brent вновь торгуется выше $66 за баррель - в районе верхней границы восходящего канала, хотя поводов для ее пробития пока нет. Но и открывать "шорты" в расчете на технический откат не рекомендуется. Сейчас с нефтью лучше играть в "длинную", выкупая все просадки и фиксируя даже небольшую прибыль, считает Антонов.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, динамика основных финансовых активов на глобальных площадках остается преимущественно нейтральной в условиях отсутствия значимых макроэкономической статистики и новостей. Палата представителей США объявила импичмент президенту США Трампу, утвердив обе статьи обвинений, связанных со злоупотреблением властью и созданием препятствий расследованию Конгресса. Тем не менее, окончательное решение по импичменту и отстранению Трампа от должности должен принимать Сенат США после запуска судебного процесса. А так как большинство в Сенате составляют республиканцы, поддерживающие Трампа, вероятность того, что голосование в Сенате пройдет в пользу импичмента, является небольшой.

Отраслевые данные по запасам нефти в США накануне оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. Минэнерго США неожиданно сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на прошлой неделе на 1 млн баррелей, тогда как в начале недели предварительная статистика по запасам от API свидетельствовала о росте запасов почти на 5 млн баррелей. Аппетит к рисковым активам остается преимущественно нейтральным на фоне отсутствия новостей как по торговым переговорам между США и КНР, так и по другим значимым для всего блока рисковых активов темам. Таким образом, отраслевая статистика позволяет нефтяным котировкам закрепиться на более комфортных уровнях.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, голосование в Палате представителей по импичменту Трампу было поддержано большинством голосов, однако данное событие было проигнорировано участниками рынков и не оказало влияния на динамику американских фондовых индексов. Учитывая большинство представителей Республиканской партии в Сенате, вероятность данного сценария остается крайне низкой.

Для российского рынка центральной темой было голосование в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по законопроекту о новых жестких санкциях в отношении России за вмешательство в выборы (DASKA), которое было поддержано большинством (17 голосов против 5). При этом дальнейшее его продвижение будет продолжительным, должно последовать одобрение Палаты представителей, Сената и подписание Трампом. Как и в случае с импичментом, санкционные инициативы блокируются республиканским большинством, но по мере приближения к выборам давление на законодателей может возрасти, поэтому в каком-то виде законопроект может быть принят. Санкционные риски ослабли, но в случае обострения отношений России и США рассмотрение антироссийских инициатив может быть ускорено, считает аналитик.

Дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа" в четверг оказывает негативное влияние на динамику индекса МосБиржи в размере 0,3-0,4 п.п. В целом индекс МосБиржи будет двигаться в середине диапазона 3000-3030 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляет рассмотрение долгосрочной программы развития "Роснефти" (MOEX: ROSN), считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+10,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,3%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,3%).

Подешевели бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,8%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,059 млрд рублей (из них 3,356 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).