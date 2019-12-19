Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых - Уралсиб

Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых, сообщается в обзоре Уралсиба.

ПАО "МТС" (ВВ+/-/ВВ+) 19 декабря, с 11:00 до 16:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-13, планируемый объем которого обозначен в размере 10 млрд руб. Срок обращения составляет три года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был заявлен не выше 6,65% годовых, что предполагает доходность к погашению не выше 6,82% и спред к кривой ОФЗ не более 100 б.п.

Предыдущий раз компания размещала долговые бумаги совсем недавно, в конце октября на вторичные торги вышел четырехлетний выпуск МТС-001Р-12 (купон 6,85%), который сейчас предлагает доходность 6,9% годовых, что транслируется в премию к кривой рублевых гособлигаций порядка 95 б.п.

"Исходя из уровней вторичного рынка мы ожидаем, что книга заявок на МТС-001Р-13 будет сформирована со ставкой купона порядка 6,55–6,6% годовых. Вторичные торги новыми бумагами должны начаться 26 декабря", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.