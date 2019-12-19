.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель - БКС
.
19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки отреагировали на статистику активным ростом. Фьючерсы на Brent консолидировались в районе $66,15 за баррель и могут еще укрепиться на фоне позитивного сентимента. "Основные драйверы роста по большей части учтены в цене, но сильная техническая картина и высокая покупательская активность дают основания ожидать сохранения восходящего тренда. До конца года не исключен подъем в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
.
19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:08
Курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
урс рубля вопреки санкционной риторике остается вблизи 62,5 руб./$. При этом факторов к существенной коррекции на данный момент нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". На следующей неделе активность торгов снизится, а рублю будет оказывать поддержку налоговый период в РФ, поэтому курс... читать дальше
.19 декабря 2019 года 12:36
Результаты 10 торгового цикла De Beers позитивны для "АЛРОСА", говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем данные позитивными для "АЛРОСА" (ALRS: RX; выше рынка; РЦ 87,8 руб./акцию). Компания должна представить результаты продаж за декабрь 13 января 2020 года. Данные "АЛРОСА" за ноябрь... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:54
Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых - Уралсиб
Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых, сообщается в обзоре Уралсиба. ПАО "МТС" (ВВ+/-/ВВ+) 19 декабря, с 11:00 до 16:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-13, планируемый объем которого обозначен в... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:42
Рынок акций РФ после негативного старта из-за отсечки ЛУКОЙЛа возобновил рост, индекс МосБиржи обновил пик
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в четверг из-за нисходящей коррекции фондовых площадок в Азии и отсечки дивидендов за 9 месяцев в акциях "ЛУКОЙЛа" с учетом расчетов "Т+2" возобновил рост в ожидании начала ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина; индекс МосБиржи обновил исторический максимум. читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:42
Аналитики Уралсиба видят факторы в пользу падения котировок российских евробондов, сообщается в обзоре. "Комитет по международным отношениям Сената США в среду проголосовал за законопроект о санкциях DASKA, который в том числе предполагает введение запрета на покупку нового госдолга и... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:42
Рынок ОФЗ продолжит консолидацию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Кривая ОФЗ в среду осталась без движений – доходность 5-летних госбумаг составила 6,09% годовых, 10-летних – 6,39% годовых. Аукционы Минфина показали достаточно высокий спрос на бумаги -по 4,6-летним ОФЗ 26227 спрос составил... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:30
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ждут возвращения на рынки волатильности после ралли, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс" "По всей видимости, ралли, вызванное заключением торговой сделки между США и Китаем, достигло пика, и теперь на рынки может вернуться волатильность, поскольку инвесторы... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:29
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть. читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:57
Дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденд составит 192 руб./акция) приведет в четверг к снижению индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,4% в начале торгов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В целом, мы считаем, что сегодня индекс будет торговать в середине диапазона... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:50
ндекс Мосбиржи в четверг первую половину дня может провести в "минусе" из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа", который имеет большой вес в индексе, но распродаж по другим бумагам не ожидается, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Ралли продолжается, и теперь целью роста индекса Мосбиржи... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.