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19 декабря 2019 года 10:55
Ожидаются спокойные торги на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" ожидают спокойных торгов на нефтяном рынке в четверг, сообщается в обзоре. Отраслевые данные по запасам нефти в США в среду оказали значимую поддержку нефтяным котировкам. В четверг утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $66,2/bbl, WTI - $61/bbl. Минэнерго США в среду неожиданно сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на прошлой неделе на 1 mb. Такие данные оказали поддержку ценам на нефть, так как в начале недели предварительная статистика по запасам от API свидетельствовала о росте запасов почти на 5 mb. При этом аппетит к рисковым активам остается преимущественно нейтральным на фоне отсутствия новостей как по торговым переговорам между США и КНР, так и по другим значимым для всего блока рисковых активов темам. "Таким образом, отраслевая статистика позволяет нефтяным котировкам закрепиться на более комфортных уровнях. Четверг не обещает быть богатым на события, поэтому ожидаем спокойных торгов на нефтяном рынке", - отмечают аналитики "Нордеа банка".
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19 декабря 2019 года 14:38
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 20% - до 2 рублей, акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - на 23%, до 0,61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация:... читать дальше
.19 декабря 2019 года 14:07
Настроения на рынке нефти улучшаются: на текущей неделе цены на нефть установились на уровне выше 65 долл. США за баррель на фоне снижения градуса напряженности между США и Китаем по внешнеторговым вопросам, отмечается в комментарии главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:32
Пара EUR/USD все еще может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Единая европейская валюта в четверг на утренних торгах подрастала по отношению к доллару после просадки ранее. Что касается... читать дальше
.19 декабря 2019 года 13:08
Курс национальной валюты имеет все шансы закрыть год на уровнях 62,5-63 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
урс рубля вопреки санкционной риторике остается вблизи 62,5 руб./$. При этом факторов к существенной коррекции на данный момент нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". На следующей неделе активность торгов снизится, а рублю будет оказывать поддержку налоговый период в РФ, поэтому курс... читать дальше
.19 декабря 2019 года 12:36
Результаты 10 торгового цикла De Beers позитивны для "АЛРОСА", говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем данные позитивными для "АЛРОСА" (ALRS: RX; выше рынка; РЦ 87,8 руб./акцию). Компания должна представить результаты продаж за декабрь 13 января 2020 года. Данные "АЛРОСА" за ноябрь... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:54
Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых - Уралсиб
Новый выпуск бондов "МТС", скорее всего, будет размещен с ориентиром ставки купона порядка 6,55–6,6% годовых, сообщается в обзоре Уралсиба. ПАО "МТС" (ВВ+/-/ВВ+) 19 декабря, с 11:00 до 16:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-13, планируемый объем которого обозначен в... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:42
Рынок акций РФ после негативного старта из-за отсечки ЛУКОЙЛа возобновил рост, индекс МосБиржи обновил пик
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в четверг из-за нисходящей коррекции фондовых площадок в Азии и отсечки дивидендов за 9 месяцев в акциях "ЛУКОЙЛа" с учетом расчетов "Т+2" возобновил рост в ожидании начала ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина; индекс МосБиржи обновил исторический максимум. читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:42
Аналитики Уралсиба видят факторы в пользу падения котировок российских евробондов, сообщается в обзоре. "Комитет по международным отношениям Сената США в среду проголосовал за законопроект о санкциях DASKA, который в том числе предполагает введение запрета на покупку нового госдолга и... читать дальше
.19 декабря 2019 года 11:12
Цены на нефть до конца года могут подняться в район $67-68 за баррель, после чего вероятна техническая коррекция, говорится в комментарии "БКС Брокер". Показатели от Управления энергетической информации США оказались на уровне прогнозов, однако после негативных данных от API нефтяные котировки... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:42
Рынок ОФЗ продолжит консолидацию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Кривая ОФЗ в среду осталась без движений – доходность 5-летних госбумаг составила 6,09% годовых, 10-летних – 6,39% годовых. Аукционы Минфина показали достаточно высокий спрос на бумаги -по 4,6-летним ОФЗ 26227 спрос составил... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:30
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ждут возвращения на рынки волатильности после ралли, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс" "По всей видимости, ралли, вызванное заключением торговой сделки между США и Китаем, достигло пика, и теперь на рынки может вернуться волатильность, поскольку инвесторы... читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:29
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть. читать дальше
.19 декабря 2019 года 10:12
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер
Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:57
Дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденд составит 192 руб./акция) приведет в четверг к снижению индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,4% в начале торгов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В целом, мы считаем, что сегодня индекс будет торговать в середине диапазона... читать дальше
.19 декабря 2019 года 09:50
ндекс Мосбиржи в четверг первую половину дня может провести в "минусе" из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа", который имеет большой вес в индексе, но распродаж по другим бумагам не ожидается, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Ралли продолжается, и теперь целью роста индекса Мосбиржи... читать дальше
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