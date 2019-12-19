Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль - Алор Брокер

Игрокам нефтяного рынка лучше выкупать все просадки и фиксировать даже небольшую прибыль, говорится в комментарии Алор Брокер.

Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал сокращение на 1,3 млн. Но и это стало позитивом, поскольку ранее Американский институт нефть прогнозировал рост запасов. Добыча осталась на уровне прошлой недели - 12,8 млн баррелей в сутки.

"Благодаря этим данным котировки нефти ушли чуть выше 66 долларов за баррель, где и находятся. Таким образом, нефть вновь торгуется в районе верхней границы восходящего канала, и поводов для ее пробития пока нет. Но и открывать "шорты" в расчете на технический откат мы не рекомендуем. Сейчас с нефтью лучше "играть в длинную", выкупая все просадки и фиксируя даже небольшую прибыль", считает специалист Алор Брокер.