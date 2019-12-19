Рынок акций в четверг может продолжить освоение рекордных значений - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций в четверг может продолжить освоение рекордных значений, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Ситуация на внешних рынках спокойная, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Небольшое снижение в Азии можно отнести на счёт желания зафиксировать прибыль. Опасений по поводу импичмента Д. Трампу почти никаких, так как республиканцы голосовали против в Палате представителей, а в Сенате они удерживают большинство. Позитивом для российских акций является возвращение котировок Brent выше отметки $66 за баррель. Надежды дарит статистика по росту реальных зарплат и торгового оборота - как в плане притока новых денег на рынок, так и в оживлении потребительского сектора.

Отечественный рынок акций, по мнению специалиста "Открытие Брокер", в четверг может продолжить освоение рекордных значений.