Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги в районе 3015-3030 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, начнет торги с отклонения около 0,1-0,3%, в районе 3015-3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3040 пунктов.

После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. С технической точки зрения, отмечает В. Манжос, не стоит исключать начала его коррекционного отката к отметке 3000 пунктов.

Во второй половине дня значимым внутренним событием станет большая пресс-конференция президента РФ. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск). Кроме того, будет опубликована ноябрьская статистика по объемам продаж на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск).