Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд. Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу. Палата представителей Конгресса в среду проголосовала за импичмент президенту страны по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают итоги декабрьского заседания Банка Японии. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,27%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, Shenzhen Composite торгуется вблизи уровня закрытия предыдущей сессии. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%. Южнокорейский индикатор Kospi практически не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Основные индексы на Тайване, в Сингапуре, Индонезии и Малайзии потеряли 0,2-0,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг, по итогам предыдущих торгов они также не претерпели существенных изменений. Недавнее ралли на рынке демонстрирует признаки затухания, однако меры ОПЕК+ по ограничению добычи, вероятно, будут оказывать поддержку ценам до конца текущего года. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,11% - до $66,24 за баррель. В среду их цена повысилась на 0,11%, составив на закрытие $66,17 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром прибавляют всего на 0,05% - до $60,88 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,529 млн баррелей, дистиллятов - на 1,509 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 19,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,518 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,40 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 652,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,37%), "Роснефть-002Р-05" (+0,36%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,59%), "Газпромбанк-001Р-11Р" (-0,25%) и "РЖД-001P-05R" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило выпуск "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. Купоны квартальные. Бумаги размещены по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) завершило размещение облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в мае зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-П06 на уровне 7,7% годовых. Компания разместила трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,7% годовых. Процентная ставка 2-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,45 процентного пункта.

ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,61% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 17 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 24 декабря. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-05 объемом 10 млрд рублей в размере 6,6% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 26 декабря. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила суммарный объем вторичного размещения двух выпусков облигаций серий БО-05 и БО-06 в размере 531,971 млн рублей и цену финального размещения на уровне 100,45% от номинала. Финальной цене соответствует доходность к оферте через два года в размере 6,51% годовых. В ходе премаркетинга объем ориентировочно составлял около 10 млрд рублей, а ориентир был установлен не ниже 100% от номинала. Сбор заявок прошел 18 декабря. Итоговый объем размещения равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая также состоялась 18 декабря. Компания разместила 10-летние выпуски БО-05 и БО-06 объемом по 20 млрд рублей каждый в декабре 2013 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 8,75% годовых. Ставка последующих купонов до оферты через 2 года установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,76% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 20 декабря разместит выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-03 объемом 500 млн рублей. Трехлетние облигации размещаются по закрытой подписке, потенциальными приобретателями бондов являются УК "Открытие", "Открытие Брокер" и их клиенты. Бумаги имеют один купон, ставка по нему установлена в размере 1,05% годовых. Так же по бондам будет выплачитваться допдоход.

АО "Лидер-инвест" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-П01 в размере 7,95% годовых. Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 9% годовых. "Московская биржа" в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски облигаций сроком обращения до 10 лет.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 6,5% годовых. Банк разместил облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации БО-02 на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,5% годовых.

Тинькофф банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 7,4% годовых. Банк разместил 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бондам 30 декабря предстоит оферта.