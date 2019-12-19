Индекс Nasdaq обновил рекорд закрытия

Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд.

Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

"В отсутствие новых подробностей об условиях сделки или о том, когда ее предполагается подписать, на рынках наблюдается некоторая нервозность", - отмечает старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян, слова которого приводит MarketWatch.

Давление на фондовые индексы в среду также оказало падение акций FedEx, которые подешевели на 10%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний понизила прогноз прибыли на текущий фингод, объяснив это более слабой, чем ожидалось, выручкой в каждом из сегментов ее бизнеса, а также растущими расходами.

Согласно новому прогнозу FedEx, ее прибыль в 2020 фингоду, завершающемся в мае, составит $10,25-11,5 на акцию. Ранее компания ожидала, что этот показатель составит $11-13 на акцию. Результаты компании за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий экспертов.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу.

Как сообщается, Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за импичмент президенту страны по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене 0,1%. Компания наряду еще с 11 банками договорилась выплатить в общей сложности $250 млн для урегулирования дела о манипулировании ценами на облигации, выпущенные ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Акции Cigna Corp. подорожали на 2,4%. Американский страховщик договорился о продаже одного из своих подразделений компании New York Life за $6,3 млрд.

Цена бумаг Leidos Holdings выросла на 4,5%. Оборонная компания сообщила, что купит фирму Dynetics, специализирующуюся на прикладных исследованиях и решениях в области национальной безопасности, за $1,65 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизился на 27,88 пункта (0,1%) и составил 28239,28 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,38 пункта (0,04%) - до 3191,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,38 пункта (0,05%) и составил 8827,73 пункта, достигнув нового рекорда на закрытие торгов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают итоги декабрьского заседания Банка Японии.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,3%, более широкий Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, Shenzhen Composite торгуется вблизи уровня закрытия предыдущей сессии. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi практически не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Основные индексы на Тайване, в Сингапуре, Индонезии и Малайзии потеряли 0,2-0,8%.

Как стало известно в четверг, Банк Японии по итогам заседания сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

В сообщении ЦБ говорится, что экономика Японии умеренно повышается, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений в стране после серии стихийных бедствий, а также из-за слабого зарубежного спроса. Тем не менее, обеспокоенность относительно мировой экономики несколько снизилась после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

Инвесторы также ждут решений других центробанков по кредитно-денежной политике, включая ЦБ Индонезии, Тайваня и Швеции.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в Австралии в ноябре. Оно в прошлом месяце увеличилось на 39,9 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 15 тыс. В октябре, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест сократилось на 24,8 тыс.

Уровень безработицы Австралии в ноябре снизился до 5,2%, с 5,3% месяцем ранее.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи в четверг ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2020 году до примерно 2,6% с ожидавшихся в июле 2,4%. Тем не менее, если ожидания оправдаются, экономический рост в стране все еще будет выше 2%, прогнозируемых на этот год, отмечает MarketWatch.

Ускорение будет обусловлено восстановлением экспорта в следующем году на фоне ожидаемого улучшения спроса на продукцию полупроводниковой отрасли в мире, отмечается в сообщении министерства. По прогнозу, экспорт вырастет на 3% в 2020 году после падения на 11% по итогам текущего года.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 2%, тогда как цена бумаг автопроизводителей Isuzu Motors и Nissan Motor снизилась соответственно на 3,7% и 0,9%.

В Гонконге дешевеют акции технологических компаний AAC (-2,7%) и Sunny Optical (-1,6%), а также бумаги девелопера Country Garden (-1,3%).

Бумаги южнокорейского производителя чипов SK Hynix выросли в цене на 0,9% на фоне воодушевляющего прогноза американского конкурента Micron Technology Inc.

На Тайване подешевели акции Taiwan Semiconductor (-2%).

Котировки бумаг австралийских Beach Energy и National Australia Bank потеряли в цене 4,8% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг, по итогам предыдущих торгов они также не претерпели существенных изменений.

Недавнее ралли на рынке демонстрирует признаки затухания, однако меры ОПЕК+ по ограничению добычи, вероятно, будут оказывать поддержку ценам до конца текущего года, полагают аналитики AxiTrader.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подешевели на $0,02 (на 0,03%) - до $66,15 за баррель. В среду их цена повысилась на $0,07 (на 0,11%), составив на закрытие $66,17 за баррель. Таким образом, Brent выросла пятую сессию подряд и находится на максимуме за три месяца, отмечает MarketWatch.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,02 (на 0,03%) - до $60,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,01 (на 0,02%), завершив день на отметке $60,93 за баррель.

Новый министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в среду, что "золотой век" сланца в стране еще не закончился и ожидаемое в следующем году замедление темпов роста добычи в Пермском бассейне, скорее всего, будет временным.

Появление новых технологий бурения лучше подготовит компании к колебаниям котировок, сказал он в интервью агентству Bloomberg. По мнению министра, рынок стал менее волатильным благодаря тому, что США получили статус крупного нефтепроизводителя.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,529 млн баррелей, дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросли на 0,9% - до 478 юаней за баррель. По итогам предыдущих торгов они поднялись на 0,6%.