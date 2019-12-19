Raiffeisenbank начал анализ Детского мира с рейтингом "покупать" для его акций

Raiffeisenbank начал анализ ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиком Raiffeisenbank, составляет 129 рублей, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать".

"Инвестиции компании в цены (сокращение наценки - прим. ИФ) будут по большей части компенсированы дальнейшей оптимизацией коммерческих, общехозяйственных и административных расходов и некоторым увеличением продаж с квадратного метра, поэтому цель "Детского мира" по поддержанию рентабельности EBITDA выше 10% выглядит достижимой", - пишет Макеев.

По прогнозам Raiffeisenbank, невысокая долговая нагрузка и значительная генерация денежных средств позволят "Детскому миру" продолжить платить щедрые дивиденды в размере 100% от чистой прибыли по РСБУ, что соответствует двузначной и растущей дивидендной доходности.

Как отмечает эксперт, развитая сеть магазинов в сочетании с омниканальной (сочетающей продажи в интернете, в розничных точках и по другим каналам - ИФ) бизнес-моделью компании является её конкурентным преимуществом в текущей ситуации, когда продажи детских товаров через интернет растут быстрее, чем через другие каналы продаж.

"Во-первых, наличие магазинов предоставляет потребителям больше альтернативных способов совершения покупок и обеспечивает доступность широкого ассортимента товаров для самовывоза, который является наиболее популярной опцией при онлайн шоппинге. Во-вторых, магазины обеспечивают удобство совершения покупок в небольших городах, для которых, как правило, характерна более низкая конкуренция. Наконец, преимущество омниканальной бизнес-модели по сравнению с торговлей онлайн заключается в возможности для компании в большей мере извлекать выгоду из кросс-продаж и импульсных покупок", - говорится в обзоре банка.

Текущая стоимость акций "Детского мира" составляет порядка 97 рублей за штуку.