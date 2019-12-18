Рубль вечером лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на сообщениях о санкциях США

Москва. 18 декабря. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине, не особо отреагировав на сообщения СМИ, что Комитет сената США по иностранным делам одобрил проект "Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA).

Курс доллара США составил 62,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,65 руб./EUR1, подорожав на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,63 копейки - до 65,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне сообщений, что Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада". Как сообщило агентство Bloomberg, законопроект одобрен 17 голосами против пяти и передан на рассмотрение сената в полном составе.

Ранее рубль также не отреагировал на сообщение, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Ранее в декабре законопроект о бюджете поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги среды были довольно неинтересные, объем торгов совсем небольшой, колебания основных пар тоже незначительные. "Рынок в среду торгуется довольно безыдейно, но с некоторым позитивным для рубля уклоном. В принципе, ситуация на рынках выглядит неплохо, настроения risk-on на сделке США-Китай в целом продолжаются. Динамика рубля отражает позитив как на рынке ОФЗ, так и на рынке акций, поэтому, в результате, несмотря на спрос на валюту, рубль не падает. Пока рынок продолжает топтаться на месте", - отметил Карпов.

"В среду доллар чувствовал себя весьма уверенно в парах с основными валютами на международных рынках, хотя на валютных площадках развивающихся рынков преимущество USD выглядело не столь очевидным. Так, например, аргентинский песо и турецкая лира снижались в паре с долларом, тогда как валюты Бразилии и ЮАР демонстрировали укрепление. Рубль большую часть дня торговался в красной зоне к доллару, однако ближе к окончанию дневной сессии постепенно сокращал свои потери. В паре с евро рубль чувствовал себя гораздо уверенней из-за ослабления единой европейской валюты на Forex", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысились на 0,23% - до $66,25 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени укрепились на 0,03% - до $60,89 за баррель.

До выхода падение составляло порядка 0,5% у Brent и 0,8% у WTI.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как бензина выросли на 2,529 млн баррелей и дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

"При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары "доллар-рубль", согласно нашей модели, расположен вблизи 64,50 руб./$1, соответственно, рубль на текущих уровнях, с нашей точки зрения, несколько переоценен. Данная переоцененность рубля в первую очередь обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль. При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе считаем ограниченным", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 декабря на 5,05 копейки, до 62,5831 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,24 копейки, до 69,6925 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 2,26 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,5725 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,86 копейки и составил 62,5589 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 522,568 млн, из которых $785,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 736,569 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,83 копейки по отношению ко вторнику, до 69,6798 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,08 копейки и составил 69,5901 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR695,49 млн, из которых EUR186,458 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизилась на 1 б.п. - до 6,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне вторника - 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 6,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 6,52% годовых.