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18 декабря 2019 года 19:28

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и росте нефти

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 3020 пунктов на фоне ослабления рубля и росте нефти на статистике Минэнерго США; раллировали бумаги сетевых компаний на ожиданиях новостей по госпрограмме приватизации, а также акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3023,92 пункта (+0,4%) - новый максимум, индекс РТС поднялся до 1522,51 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 62,57 рубля (+0,16 рубля).

Акции "Трубной металлургической компании" подорожали до 56 рублей (+8,7%), максимум сделок составил 61,26 рубля (+19%), на сделки с бумагами пришлось 2,389 млрд рублей.

В среду стало известно, что министерство юстиции США одобрило сделку по покупке компанией Tenaris американского подразделения "Трубной металлургической компании" - компании IPSCO. "Tenaris планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Tenaris.

В настоящее время ведомства РФ обсуждают программу приватизации на предстоящую трехлетку, как ожидается, правительство может рассмотреть ее на заседании в конце декабря. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что в условиях профицитного бюджета приватизация актуальна не как фискальная, а как структурная мера для стимулирования роста экономики. В конце октября Минфин направил в Минэкономразвития письмо, в котором, в частности, предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50%+1 акция госдоли в "Аэрофлоте", ГТЛК, РЖД, "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Россетях" (MOEX: RSTI). Такое снижение предлагается предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства. По всем этим компаниям есть возражения профильных министерств, однако спрос на бумаги компаний подогревается ожиданиями их включения в программу приватизации.

В среду лидерами роста выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), "Россетей" (+2,9% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Подешевели бумаги "Мосбиржи" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Уже после закрытия российского рынка стало известно, что комитет Сената США по иностранным делам рассмотрел законопроект DASKA ("Защита безопасности Америки от агрессии Кремля") и одобрил его с дополнительными санкциями против России.

В США индексы во вторник завершили торги на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE прибавил 0,3%, DAX просел на 0,5%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Тем временем, вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах нефти оказали поддержку ценам вечером, поскольку статистика разошлась с цифрами Американского института нефти (API); цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $66,26 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), февральская цена WTI - $60,89 за баррель (+0,03% и +1,2% во вторник).

API сообщил об увеличении запасов нефти за неделю на 4,7 млн баррелей, а по данным Минэнерго США, резервы нефти сократились на 1,09 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,75-2,5 млн баррелей.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среду российский фондовый рынок продолжил планомерное поступательное движение вверх, сделав еще один шаг к новым вершинам на нейтральном внешнем фоне.

Нефть Brent закрепилась выше $65,5 за баррель, в Европе и США основные фондовые индексы вяло подросли. Закрепление индекса МосБиржи выше 3010 пунктов говорит о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3180 пунктов, который выступает ближайшей целью при развитии позитивного сценария.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, американская статистика по жилищному строительству и промышленному производству оказалась чуть более позитивной, чем ожидалось, что удовлетворило игроков, ищущих новые катализаторы роста. В то же время недавний фактор поддержки, связанный с не очень подробными сообщениями об американо-китайских торговых договоренностях, на текущей неделе уже потерял актуальность.

Интерес в среду представляли новости по теме антироссийских санкций США - в среду комитет Сената США рассматривал законопроект DASKA. После одобрения законопроекта комитетом документ может быть в дальнейшем рассмотрен полным составом верхней палаты и поставлен на голосование (это зависит от мнения лидеров Сената).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, эйфория от согласования первой фазы торговой сделки США-КНР прошла, на повестку дня вернулись прежние вопросы. Великобритания грозит очередным жестким "выходом" из ЕС, демократы в Конгрессе США продолжают продвигать идею импичмента Трампа. В частности, формальное голосование по вопросу отставки президента может состояться уже 19 декабря. Впрочем, в этом есть и положительная новость: пока американские законодатели заняты Трампом, у них нет времени на законы против РФ. Благодаря этому отечественный рынок весьма спокойно воспринимает участившиеся сообщения о будущих законопроектах в Конгрессе.

Неуверенность на рынках также связана с тем, что заявленное согласование торгового соглашения пока не подкрепляется официальными планами подписания соответствующих документов. В Европе инвесторы продолжают проявлять осторожность. Тема жесткого "выхода" Великобритании вновь на первом плане из-за желания премьер-министра Джонсона обозначить крайний срок завершения переговоров по свободной торговле на конец 2020 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в среду вновь обновили исторический и многолетний максимумы соответственно, после чего замедлили подъем - уверенно расти рынку становится все сложнее.

Акции ТМК подскочили после новостей о разрешении министерства юстиции США Tenaris купить у ТМК компанию IPSCO Tubulars. Бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) упали после сообщений об обыске в офисах структур, связанных с Михаилом Гуцериевым. Контролирующим акционером "М.Видео" является группа Гуцериева "Сафмар".

В США на биржах настрой инвесторов в начале торгов был нейтральный, индексы прибавили менее 0,1%. Важных новостей на рынок в среду не поступило, в связи с чем индикаторы консолидировались у рекордных максимумов. До конца года остается ждать новостей о сроках подписания первой фазы торговой сделки и макроэкономических данных. В среду Палата представителей США (контролируемая демократами) проголосует по вопросу импичмента Трампа, и в случае положительного решения в январе слово останется за Сенатом, который контролируется республиканцами, дружественными президенту. Последний фактор существенно снижает вероятность импичмента.

В четверг инвесторы могут оживиться ввиду публикации большого числа макроэкономических данных в США. В России могут наблюдаться движения в отдельных бумагах или секторах в случае значимых заявлений президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции. Кроме того, интересные данные могут поступить с заседаний советов директоров МТС и "Роснефти" (MOEX: ROSN). Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3000-3030 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду просели акции "М.Видео" (-7%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,2%), ГДР "Лента" (-2,2%).

Акции "М.Видео" днем локально падали почти на 10% на фоне слухов об обысках в офисах группы "Сафмар" бизнесмена Гуцериева (среди активов "Сафмара" есть группа "М.Видео-Эльдорадо"). Ранее в СМИ стала распространяться информация об обысках в офисах группы "Сафмар" и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. При этом в самой компании эту информацию опровергли.

Однако после того как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об обысках, проводимых в офисах группы "Сафмар", акции "М.Видео" начали восстанавливаться. При этом акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) не отреагировали на слухи - бумаги в среду выросли на 3,3%.

Также подорожали акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+23,1%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+5,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,334 млрд рублей (из них 13,601 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,347 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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