Евробонды РФ не демонстрируют в среду яркой динамики на фоне отсутствия сильных движений UST

Москва. 18 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики в среду на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка постепенно снижают активность на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию вторника на 15 базисных пунктов и составила 114,13% от номинала, что соответствует доходности 2,59% годовых (рост на 4,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась к 18:15 мск на 2,5 базисного пункта, составив 100,675% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункта - до 1,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 пункта и составил 95 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились всего на 6 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,99% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,605% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 4 пункта, до 132,07% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,535% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 14 базисных пунктов - до 111,87% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,725% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,54% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 2,20% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 4 базисных пункта, подешевев до 127,19% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,67% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 4 базисных пункта, до 109,56% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,83% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций в целом сформировалась нейтральная ценовая динамика. В начале дня на рынке присутствовала некоторая нервозность, вызванная американскими санкциями относительно "Северного потока 2". Кроме того, негативными для мировых рынков были сообщения о слушаниях в Конгрессе США относительно импичмента президента Дональда Трампа. Причем, если первый фактор касался только России, то второй фактор мог бы повлиять на настроения на всех emerging markets. Но в середине дня стало понятно, что инвесторы не настроены продавать на этих новостях, что в итоге вылилось в боковую динамику. При этом активность торгов в целом снизилась, так как крупные участники рынка постепенно сворачивают операции перед рождественскими каникулами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.