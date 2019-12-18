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18 декабря 2019 года 15:42

Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне ослабления валют ЕМ и отсутствия деталей по сделке США-Китай

Москва. 18 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на фоне отсутствия новых деталей относительно торговой сделки между США и Китаем.

Курс доллара США составил 62,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,62 руб./EUR1, подорожав на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,6 копейки - до 65,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 декабря на 5,05 копейки, до 62,5831 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,24 копейки, до 69,6925 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets. Участники рынков продолжают закрывать позиции и фиксировать прибыль после роста на достижении договоренностей между США и Китаем, так как отсутствие новых деталей по сделке сдерживает активность покупателей.

Дополнительное давление на рубль оказывает ожидание голосования по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената США по международным отношениям. Оно было намечено на прошлую среду, 11 декабря, но было перенесено на 18 декабря.

При этом ранее рубль не отреагировал на сообщение, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Ранее в декабре законопроект о бюджете поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.

"Сегодня в 17:30 МСК комитет Сената США по иностранным делам должен рассмотреть законопроект "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA) и, возможно, проголосовать по нему (обсуждение не будет транслироваться по ТВ). Если комитет одобрит законопроект, документ может быть в дальнейшем рассмотрен полным составом верхней палаты и поставлен на голосование (это зависит от мнения лидеров Сената)", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Из значимых для рубля на сегодня факторов отметим возвращение в поле зрения инвесторов санкционной темы в связи с одобренными накануне в Конгрессе США санкциями в отношении проекта Nord Stream 2, а также в связи с намеченным на сегодня голосованием в одном из комитетов Сената по законопроекту DASKAA. Данные события могут притормозить ралли в рубле, продолжающееся с начала декабря. С другой стороны, факторами поддержки для рубля остаются приближение пика налоговых платежей, комфортные цены на нефть (выше $65 за баррель), а также сегодняшние аукционы Минфина по размещению ОФЗ", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть снижаются в среду днем на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении запасов нефти в США. По данным API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,42% - до $65,82 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,76% - до $60,41 за баррель.

Во вторник цены как Brent, так и WTI выросли по итогам четвертой сессии подряд и на закрытие рынка были максимальными с 16 сентября. Подъему цен способствовал оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

"При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары "доллар-рубль", согласно нашей модели, расположен вблизи 64,50 руб./$1, соответственно, рубль на текущих уровнях, с нашей точки зрения, несколько переоценен. Данная переоцененность рубля в первую очередь обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль. При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе считаем ограниченным", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизилась на 1 б.п. - до 6,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне вторника - 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 6,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 6,52% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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