Рынок акций продолжит вялую торговлю на фоне новостного дефицита - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций продолжит вялую торговлю на фоне новостного дефицита, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественный рынок акций проявил неуверенность в первой половине дня, следуя за внешними площадками. Эйфория от согласования первой фазы торговой сделки прошла и на повестку дня вернулись прежние вопросы. Великобритания грозит очередным жёстким "выходом" из ЕС, демократы в Конгрессе США продолжают продвигать идею импичмента Д. Трампа. В частности, формальное голосование по вопросу отставки президента может состояться уже 19 декабря. Впрочем, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в этом есть и положительная новость. Пока американские законодатели заняты Д. Трампом, у них нет времени на законы против РФ. Благодаря этому отечественный рынок весьма спокойно воспринимает участившиеся сообщения о будущих законопроектах в Конгрессе. Неуверенность на рынках также связана с тем, что заявленное согласование торгового соглашения пока не подкрепляется официальными планами подписания соответствующих документов.

"Российский рынок акций продолжит вялую торговлю на фоне новостного дефицита. Впрочем, перед Рождеством рынки редко падают, а чаще растут. Если же нет повода, то активность замирает, так как многие готовятся к праздникам", - пишет А. Кочетков.