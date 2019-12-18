Курс рубля в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 62-63 руб./$1 - CFS Management

Курс рубля по отношению к доллару в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 62-63 руб./$1, курс евро - в диапазоне 70-71 рубль за евро, отмечает исполнительный директор CFS Management Александр Лапидус.

Позиция курса рубля по отношению к ключевым иностранным валютам ухудшилась - стоимость доллара США выросла до почти 63 руб./$1, а евро - до 70 руб./евро. Занятые за последнее время позиции рублю не удается удержать ввиду ряда факторов - в частности, по причине развития торговых переговоров между США и Китаем в положительном ключе.

Понижение ЦБ процентных ставок на четверть процентного пункта (до 6,25%), позитивный прогноз по инфляционным ожиданиям (3-3,5%), а также относительно высокие цены на нефть оказывают поддержку национальной валюте, что позволяет рассчитывать на нахождение курса рубля вблизи текущих уровней, указывает Александр Лапидус.