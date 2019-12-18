Котировки железной руды и стали, скорее всего, будут снижаться в течение 2020 года - Julius Baer

Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел к снижению уровня запасов, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке.

Особенно позитивную динамику показал спрос на строительную, или арматурную, сталь, поскольку неожиданно теплая погода продлила строительный сезон во многих регионах Китая. Тем не менее, в последние дни стоимость арматурной стали стала снижаться, поскольку в стране начинает устанавливаться зимняя погода.

Тем временем, цены на листовой прокат, который в основном используется в промышленности, продолжили расти. "Вероятнее всего, драйвером роста стало улучшение настроений на финансовых рынках в целом, как результат снижающихся опасений по поводу темпов глобального роста и прогресса во внешнеторговых переговорах между США и Китаем, - полагает Карстен Менке. - При этом мы сомневаемся, что котировки стали обосновались на нынешних уровнях на продолжительное время, поскольку наш прогноз по росту китайской экономики не слишком оптимистичен, и вряд ли стоит ожидать, что рост ВВП поддержит спрос на сталь в следующем году".

Более высокие котировки стали и улучшение рыночных настроений привели к росту цен на железную руду до примерно 90 долл. США за тонну. "Сезонное снижение производства стали окажет давление на спрос на железную руду со стороны сталелитейных предприятий, - прогнозирует эксперт Julius Baer. - В сочетании с достаточно высоким объемом поставок из Австралии и Бразилии это, вероятнее всего, снова приведет к снижению котировок железной руды в течение 2020 года".