Суверенные евробонды РФ выступают лучшей альтернативой ОФЗ - Райффайзенбанк

Лучшей альтернативой ОФЗ выступают суверенные евробонды РФ: разница в текущих 12М доходностях по длинным бумагам выглядит слишком низкой (менее 100 б.п.), учитывая отсутствие потенциала для ценового роста ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Кстати говоря, в евробондах РФ продолжается ценовой рост (этому способствуют, в том числе, отрицательные ставки в евро), - отмечает аналитик банка Денис Порывай. - Кроме того, не в пользу ОФЗ выступает падение интереса нерезидентов, произошедшее в ноябре: по данным ЦБ РФ, “приток средств иностранных инвесторов сократился с 220 млрд руб. до 14 млрд руб.”.

Предлагаемые на аукционе в среду ОФЗ 26230, по мнению эксперта, дороги даже с технической точки зрения ( они находятся ниже кривой). "Коррекция госбумаг сдерживается сильным рублем, что аномально для декабря и связано исключительно с нетипично большим объемом ( в физическом выражении) экспорта нефти и газа, за которым может последовать его спад в начале следующего года для исполнения соглашения ОПЕК+ (однако тогда рубль будет поддерживаться низким импортом)", - заключает Денис Порывай.