Рынок акций РФ корректируется вниз вслед за миром, ТМК взлетела более чем на 10% на новостях

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ утром в среду проседает на фоне общемировой коррекции после ралли, индекс МосБиржи опустился в район рубежа 3000 пунктов, при этом подскочили более чем на 10% акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3005,94 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1512,23 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4%.

Доллар стоит 62,62 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%, до 19,268 тыс. рублей), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,6% "префы").

Акции "Трубной металлургической компании" выросли до 57,1 рубля (+10,9%), максимум сделок составил 61,26 рубля (+19%), на сделки с бумагами пришлось более 1,085 млрд рублей.

В среду стало известно, что министерство юстиции США одобрило сделку по покупке компанией Tenaris американского подразделения "Трубной металлургической компании" - компании IPSCO. "Tenaris планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Tenaris.

Выросли рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%).

В США индексы во вторник завершили торги на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), в Европе нет единой динамики (индексы CAC 40, DAX просели на 0,1-0,4%, FTSE подрос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Статданные, обнародованные в среду, указали на сокращение объема японского экспорта в ноябре 2019 года по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и оборудования для горнодобывающей отрасли. Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 60,9 млрд иен по сравнению с 15,7 млрд иен в октябре.

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США (запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей, резервы бензина - на 5,6 млн баррелей, максимальными темпами с января); цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,81 за баррель (-0,4% и +1,2% накануне), февральская цена WTI - $60,46 за баррель (-0,7% и +1,2% во вторник).

Накануне цены Brent и WTI выросли по итогам четвертой сессии подряд на оптимизме в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ расположен к небольшой коррекции. Накануне лидерами роста стали акции "второго эшелона" - это говорит о том, что спрос начал выдыхаться и инвесторы вновь начали искать недооцененные акции. Внешний фон в среду немного ухудшился: нефть и фондовые площадки корректируются вниз, что оказывает давление на российские акции. Откат могут возглавить бумаги "Норникеля", которые оказались сильно перегретыми в последние дни и вышли к максимумам в районе отметки 20 тыс. рублей за штуку. В среду цены на никель снижаются, что предполагает сокращение капитализации ГМК. Однако на следующей неделе будет отсечка реестра "Норникеля" под промежуточные дивиденды, поэтому возможен еще один всплеск активности покупателей в бумагах компании.

В среду последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Не исключен повышенный спрос на акции эмитента, при этом уходить на дивиденды по "ЛУКОЙЛу" относительно безопасно - традиционно бумаги быстро закрывают дивидендный "гэп".

В целом, даже если индекс МосБиржи в среду просядет, восходящий тренд останется в силе, и до конца года исторические максимумы будут переписаны. На нефтяном рынке технические факторы выступают против покупок, даже в случае, если статистика по запасам от Минэнерго США будет позитивной, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, договоренности США и Китая не снимают полностью все проблемы торговой войны, однако делают ближайший год более предсказуемым. Бумаги "Норникеля" проседают вслед за откатом цен на никель и палладий, но неплохо выглядят бумаги "ЛУКОЙЛа" перед отсечкой дивидендов в размере 192 рубля на акцию.

В Японии в среду доминировали продавцы на фоне слабой статистики по экспорту и импорту за ноябрь (импорт страны, например, обвалился на 15,7% при ожиданиях снижения на 12,7%). Китайский рынок был чуть позитивнее на фоне снижения ставки НБК по 14-дневному обратному РЕПО на 5 базисных пунктов - до 2,65%. Месяц назад НБК уже снижал ставку. Недельная ставка осталась без изменений на уровне 2,5%. В Британии премьер Борис Джонсон намерен ограничить сроки переходного периода Brexit до конца 2020 года. Соответственно, на рынке опасаются, что одиннадцати месяцев будет недостаточно, чтобы выработать новое торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом.

В целом уверенного роста индексов США и Европы уже нет, так как многие инвесторы начинают фиксировать прибыль перед рождественскими праздниками. Нефть вновь под давлением из-за роста запасов в США. Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу МосБиржи. От рубля можно ждать стабильности или даже небольшого укрепления на фоне аукционов ОФЗ, считает Кочетков.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что в Европе вновь озабочены сроками переходного периода после Brexit, который должен завершиться в декабре 2020 года - до этого времени Великобритания и ЕС должны определить условия нового соглашения по торговле. Как известно, после того, как Великобритания примет окончательное решение о выходе из ЕС ("дедлайн" такого решения установлен на 31 января 2020 года), страны должны будут определить новые условия, по которым будет осуществляться торговля между ними. Вероятность того, что консенсус по данному вопросу будет достигнут меньше чем за год, не является очень высокой, поэтому комментарии премьер-министра Джонсона оказали значимое давление на фунт и фондовые площадки.

В среду внимание может привлечь голосование в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа, однако вряд ли данное событие окажет существенное влияние на рынок. Нефть просела на статистике API, однако цены остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $65,5 за баррель Brent, констатируют эксперты.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что позитивный эффект от достижения соглашения первой фазы в торговых отношениях США-Китай постепенно ослабевает. На фоне прогресса в торговых переговорах американские фондовые индексы сумели вернуться на исторические максимумы, а индекс MSCI EM обновил максимумы этого года, впервые с июня прошлого года забравшись выше отметки 1100 пунктов. На рынках пока преобладает умеренный оптимизм, но уже не столь выраженный.

Текущая неделя является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе после западного Рождества активность торгов заметно снизится), и по всей видимости, основные события декабря уже состоялись. Из всего блока публикуемой на этой неделе макростатистики стоит выделить выходящие в среду данные по инфляции в ЕС и пятничную публикацию третьей оценки ВВП США за третий квартал. Некоторое развитие до конца года может получить тема импичмента в США, но инвесторы пока полностью игнорируют эти риски, и учитывая республиканское большинство в Сенате и необходимость для реализации процедуры заручиться поддержкой двух третей членов Сената, риски отстранения Трампа от должности действительно выглядят крайне низкими.

Из позитивных моментов, которые теоретически могут ждать рынки до конца года, можно выделить возможный анонс встречи лидеров переговорных групп США и Китая, на которой должно состояться подписание соглашения первого этапа (сама встреча, вероятно, состоится только в январе), и возможный анонс со стороны команды Трампа экономической повестки второго срока (но здесь все же более вероятно, что повестка будет представлена только в следующем году).

По индексу МосБиржи в среду следует ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов, акции "ЛУКОЙЛа" торгуются на бирже последний день с дивидендами (дивидендная отсечка в четверг окажет техническое давление на индекс в размере 0,4-0,5%), отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+4,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+4,1%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,082 млрд рублей (из них 1,339 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,284 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).