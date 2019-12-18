Новые бонды Магнит, возможно, разместит по верхней границе ориентира ставки первого купона 6,6-6,7% - Уралсиб

Новый выпуск бондов Магнита, скорее всего, будет размещен по верхней границе ориентира купона 6,6-6,7% годовых, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб".

ПАО «Магнит» (ВВ//-) 18 декабря, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на новый выпуск БО-003Р-05 объемом 10 млрд руб., о чем стало известно накануне. Срок обращения составит три года, оферты не предусмотрено. Ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 6,6–6,7% годовых, что транслируется в доходность к погашению 6,71–6,81% и спред к кривой ОФЗ около 75–85 б.п.

Учитывая большой объем первичного предложения от Магнита в этом году, эксперт "Уралсиба" Ольга Стерина полагает, что новый выпуск должен быть размещен по верхней границе ориентира, хотя оснований для сокращения спреда аналитик не видит. Вторичные торги новыми облигациями должны начаться 26 декабря.

"Сейчас у Магнита четыре выпуска в обращении номинальным объемом 40 млрд руб., все они были размещены в этом году, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Последним был размещен выпуск БО-003Р-04 (в ноябре нынешнего года) под ставку купона 6,9% годовых, что предполагало спред к кривой ОФЗ около 100 б.п. Вместе с размещением БО-003Р04 была опубликована и финансовая отчетность за 3 кв. 2019 г., которая оказалась хуже ожиданий в части EBITDA. Чистый долг компании на конец 3 кв. текущего года составлял 169 млрд руб., что предполагает мультипликатор Чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев на уровне 2,0".