Рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 62,5-63,00/USD - РФПИ

Рубль в ближайшие дни будет оставаться в диапазоне 62,5-63,00/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Торги вторника рубль завершил с минимальными изменениями при в целом смешанной динамике других ЕМ валют.

"Судя по заметному снижению объема торгов до US$1,6-1,8 млрд с US$3,2 млрд в пятницу, когда было зафиксировано резкое усиление продаж экспортеров, предложение валюты с их стороны несколько сократилось, хотя спрос на доллар также сохраняется, - отмечает Дмитрий Полевой. - Помимо предстоящих налоговых выплат на следующей неделе, новых историй на рынке нет. Внешний фон умеренно-позитивный, цены на нефть корректируются после неудачной попытки закрепиться выше US$66/брл., которая была прервана данными API о росте запасов сырья в США. Явных предпосылок для дальнейшего роста рубля пока не просматривается, особенно, учитывая приближение праздников и снижение ликвидности на рынке".