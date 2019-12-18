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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 62,5-63,00/USD - РФПИ
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18 декабря 2019 года 11:51
Рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 62,5-63,00/USD - РФПИ
Рубль в ближайшие дни будет оставаться в диапазоне 62,5-63,00/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Торги вторника рубль завершил с минимальными изменениями при в целом смешанной динамике других ЕМ валют. "Судя по заметному снижению объема торгов до US$1,6-1,8 млрд с US$3,2 млрд в пятницу, когда было зафиксировано резкое усиление продаж экспортеров, предложение валюты с их стороны несколько сократилось, хотя спрос на доллар также сохраняется, - отмечает Дмитрий Полевой. - Помимо предстоящих налоговых выплат на следующей неделе, новых историй на рынке нет. Внешний фон умеренно-позитивный, цены на нефть корректируются после неудачной попытки закрепиться выше US$66/брл., которая была прервана данными API о росте запасов сырья в США. Явных предпосылок для дальнейшего роста рубля пока не просматривается, особенно, учитывая приближение праздников и снижение ликвидности на рынке".
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18 декабря 2019 года 19:41
Москва. 18 декабря. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине, не особо отреагировав на сообщения СМИ, что Комитет сената США по иностранным делам одобрил проект "Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA). читать дальше
.18 декабря 2019 года 19:28
Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 3020 пунктов на фоне ослабления рубля и росте нефти на статистике Минэнерго США; раллировали бумаги сетевых компаний на ожиданиях новостей по госпрограмме приватизации, а также акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях. читать дальше
.18 декабря 2019 года 19:10
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув на торгах в среду отметки 3024 пунктов - Промсвязьбанк
Российский рынок в рамках сессии среды сделал еще один шаг вверх, а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, установив значение в районе 3024 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Внешние индикаторы не давали однозначных сигналов нашим... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:35
Москва. 18 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики в среду на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка постепенно снижают активность на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:28
Справедливый уровень доходности к погашению новых бондов Трансмашхолдинга около 7,1% годовых - Уралсиб
Трансмашхолдинг размещает выпуск рублевых облигаций объемом 10 млрд руб., сбор заявок на 5-летние бонды серии ПБО-04 объемом 10 млрд руб. пройдет 19 декабря, с 11:00 до 15:00, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В ходе премаркетинга был объявлен ориентир доходности: премия не более 110 б.п.... читать дальше
.18 декабря 2019 года 17:45
бумаги электроэнергетики, в частности, акции "Русгидро" и ФСК, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС премьер" Сергея Суверова. По мнению эксперта, это может быть связано с новостями о том, что правительство России рассмотрит план приватизации на 2020-2022 годы на заседании 25 декабря и... читать дальше
.18 декабря 2019 года 16:40
Российский рынок акций продолжит вялую торговлю на фоне новостного дефицита, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций проявил неуверенность в первой половине дня, следуя за внешними площадками. Эйфория от согласования первой фазы торговой сделки прошла и на повестку... читать дальше
.18 декабря 2019 года 16:19
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды изменялись незначительно, консолидируясь у достигнутых пиков. Сил для продолжения повышения "быкам" явно не хватает, а в случае начала более сильной коррекции на нефтяных или американских площадках инвесторы на рынке РФ также приступят к фиксации... читать дальше
.18 декабря 2019 года 16:00
Краткосрочная перекупленность рубля провоцирует фиксацию прибыли, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел на фоне дешевеющей нефти и перекупленности в предыдущие дни. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,21%,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:42
Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне ослабления валют ЕМ и отсутствия деталей по сделке США-Китай
Москва. 18 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на фоне отсутствия новых деталей относительно торговой сделки между США и Китаем. читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:31
Курс рубля по отношению к доллару в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне 62-63 руб./$1, курс евро - в диапазоне 70-71 рубль за евро, отмечает исполнительный директор CFS Management Александр Лапидус. Позиция курса рубля по отношению к ключевым иностранным валютам ухудшилась -... читать дальше
.18 декабря 2019 года 15:05
а товарном рынке продолжается ралли в палладии. За две недели металл подрос примерно на 20%. Аналитики прогнозируют, что в следующем году палладий вновь будет в дефиците при сохранении высокого спроса на него со стороны автопрома, что делает палладий привлекательной инвестицией, отмечает... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:31
Лучшей альтернативой ОФЗ выступают суверенные евробонды РФ: разница в текущих 12М доходностях по длинным бумагам выглядит слишком низкой (менее 100 б.п.), учитывая отсутствие потенциала для ценового роста ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Кстати говоря, в евробондах РФ продолжается... читать дальше
.18 декабря 2019 года 14:00
Рынки железной руды и стали в последнее время начали подавать признаки жизни: котировки китайской стали восстановились после низких уровней в октябре, получив поддержку со стороны сокращения производственных мощностей во время праздничных выходных, а также активного роста спроса, который привел... читать дальше
.18 декабря 2019 года 13:35
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в ADS Qiwi (MOEX: QIWI)" с доходностью 13% в абсолютном выражении и 8% относительно индекса РТС за месяц, сообщается в обзоре инвестбанка. Как отмечают аналитики, новости о смене генерального директора Qiwi могут оказать краткосрочное давление на... читать дальше
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