Внешние условия для рубля остаются весьма стабильными - "Нордеа банк"

Внешние условия для рубля остаются весьма стабильными, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль по-прежнему остается вблизи наиболее крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 69,5 в паре с евро и 62,5 в паре с долларом).

Ситуация на глобальных площадках остается относительно стабильной. В отсутствие значимой макроэкономической статистики и конкретизации условий торговой сделки между США и Китаем внешние условия для рубля остаются весьма стабильными.

"Из значимых для рубля на сегодня факторов отметим возвращение в поле зрения инвесторов санкционной темы в связи с одобренными накануне в Конгрессе США санкциями в отношении проекта "Nord Stream 2", а также в связи с намеченным на среду голосованием в одном из комитетов Сената по законопроекту DASKAA. Данные события могут притормозить ралли в рубле, продолжающееся с начала декабря. С другой стороны, факторами поддержки для рубля остаются приближение пика налоговых платежей, комфортные цены на нефть (выше 65 долл./барр.), а также аукцион по размещению ОФЗ", - указывают в "Нордеа банке".