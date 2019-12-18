Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно влияние на нефтяные котировки, которые продолжат торговаться преимущественно в русле прочих рисковых активов, полагают аналитики банка.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 5 mb вопреки ожиданиям их снижения почти на 2 mb. В результате, фьючерсы на Brent утром теряют около 0,6%, однако остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $65,5/bbl. Настроения на глобальных площадках остаются преимущественно нейтральными, что позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи текущих комфортных уровней.