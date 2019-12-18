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Главная / Мнения аналитиков / Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
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18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно влияние на нефтяные котировки, которые продолжат торговаться преимущественно в русле прочих рисковых активов, полагают аналитики банка. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 5 mb вопреки ожиданиям их снижения почти на 2 mb. В результате, фьючерсы на Brent утром теряют около 0,6%, однако остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $65,5/bbl. Настроения на глобальных площадках остаются преимущественно нейтральными, что позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи текущих комфортных уровней.
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18 декабря 2019 года 11:51
Рубль в ближайшие дни будет оставаться в диапазоне 62,5-63,00/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Торги вторника рубль завершил с минимальными изменениями при в целом смешанной динамике других ЕМ валют. "Судя по заметному снижению объема торгов до US$1,6-1,8... читать дальше
.18 декабря 2019 года 11:34
Минфин в среду проведет аукционы по 4,6-летним ОФЗ 26227 (доходность 6,09% годовых) и 19,3-летним ОФЗ 26230 (доходность 6,63% годовых). "Отметим, что в соответствии с планом Минфина по размещению госбумаг на последних в году 2 аукционах остаток размещения составляет всего 57 млрд руб., более... читать дальше
.18 декабря 2019 года 11:13
Внешние условия для рубля остаются весьма стабильными, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль по-прежнему остается вблизи наиболее крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 69,5 в паре с евро и 62,5 в паре с долларом). Ситуация на глобальных площадках остается относительно стабильной.... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:39
Текущие цены на нефть и уровень ключевых макропоказателей свидетельствуют о том, что равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи 64,50 руб./долл., соответственно, рубль на текущих уровнях несколько переоценен, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:23
Москва. 18 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:15
Индекс Мосбиржи в среду не выйдет из диапазона 3000-3030 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Михаил Поддубский обращает внимание на то, что среда - последний день торгов по акциям Лукойла с дивидендами, и в четверг дивидендная отсечка окажет техническое давление на... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:54
ткрытие индекса Мосбиржи в среду, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, может пройти с незначительным понижением (около 0,1-0,3%), в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:51
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением ухудшившегося внешнего фона
Москва. 18 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в среду отечественный рынок акций может немного скорректироваться из-за ухудшения внешнего фона. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:48
Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
нешний фон немного ухудшился. Уверенного роста индексов США и Европы уже нет, так как многие инвесторы начинают фиксировать прибыль перед рождественскими праздниками. Нефть вновь под давлением из-за роста запасов в США. Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:44
охраняется неопределенность на валютном рынке. К концу глобальных торгов вторника пара доллар-рубль вновь ушла в район 62,4, но пока о пробое поддержки 62,4-62,6 говорить рано, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Внешний фон перед открытием говорит о том, что среда начнется с ослабления... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:37
Рынок акций в среду может чуть-чуть скорректироваться, говорится в комментарии Алор Брокер. Внешний фон с утра слабый: американские фьючерсы торгуются около нуля, но снизилась нефть. В то же время на вечерних торгах выросло большинство фьючерсов на российский акции. При такой картине стоит ждать... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:29
налитики ИК "Еврофинансы из наиболее значимой статистики ждут в среду оптовые цены и индекс делового оптимизма в Германии (10:00 мск, 12:00 мск), инфляцию в Великобритании и еврозоне (12:30 мск, 13:00 мск), запасы нефти в США (18:30 мск). Рост на открытии торгов на российском рынке акций еще может... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:01
Повышение суверенного кредитного рейтинга крупнейшими международными рейтинговыми агентствами - Moody's Investors Service, S&P Global Rating или Fitch Ratings - и снижение Центробанком РФ ключевой ставки придадут импульс российскому фондовому и долговому рынку в 2020 году, заявил генеральный... читать дальше
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