Рубль на текущих уровнях несколько переоценен - Промсвязьбанк

Текущие цены на нефть и уровень ключевых макропоказателей свидетельствуют о том, что равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи 64,50 руб./долл., соответственно, рубль на текущих уровнях несколько переоценен, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

"Данная переоцененность рубля, в первую очередь, обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль, - отмечает эксперт банка. - При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе считаем ограниченным. В ближайшее время в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 62,20-63 руб./долл.".