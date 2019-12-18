Открытие индекса Мосбиржи в среду может пройти с незначительным понижением - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, может пройти с незначительным понижением (около 0,1-0,3%), в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3020, 3030 пунктов.

Индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня выступит динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи предстоящей публикацией еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск), отмечает В. Манжос.