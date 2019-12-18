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Главная / Мнения аналитиков / Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
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18 декабря 2019 года 09:48
Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
Внешний фон немного ухудшился. Уверенного роста индексов США и Европы уже нет, так как многие инвесторы начинают фиксировать прибыль перед рождественскими праздниками. Нефть вновь под давлением из-за роста запасов в США. Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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18 декабря 2019 года 11:34
Минфин в среду проведет аукционы по 4,6-летним ОФЗ 26227 (доходность 6,09% годовых) и 19,3-летним ОФЗ 26230 (доходность 6,63% годовых). "Отметим, что в соответствии с планом Минфина по размещению госбумаг на последних в году 2 аукционах остаток размещения составляет всего 57 млрд руб., более... читать дальше
.18 декабря 2019 года 11:13
Внешние условия для рубля остаются весьма стабильными, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль по-прежнему остается вблизи наиболее крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 69,5 в паре с евро и 62,5 в паре с долларом). Ситуация на глобальных площадках остается относительно стабильной.... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:57
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вряд ли окажут существенное влияние на нефтяные котировки - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются после выхода отраслевой статистики по запасам нефти в США, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В среду внимание привлекут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, однако вряд ли они окажут существенно влияние... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:39
Текущие цены на нефть и уровень ключевых макропоказателей свидетельствуют о том, что равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи 64,50 руб./долл., соответственно, рубль на текущих уровнях несколько переоценен, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:23
Москва. 18 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:15
Индекс Мосбиржи в среду не выйдет из диапазона 3000-3030 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Михаил Поддубский обращает внимание на то, что среда - последний день торгов по акциям Лукойла с дивидендами, и в четверг дивидендная отсечка окажет техническое давление на... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:54
ткрытие индекса Мосбиржи в среду, по мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, может пройти с незначительным понижением (около 0,1-0,3%), в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:51
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением ухудшившегося внешнего фона
Москва. 18 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в среду отечественный рынок акций может немного скорректироваться из-за ухудшения внешнего фона. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:44
охраняется неопределенность на валютном рынке. К концу глобальных торгов вторника пара доллар-рубль вновь ушла в район 62,4, но пока о пробое поддержки 62,4-62,6 говорить рано, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Внешний фон перед открытием говорит о том, что среда начнется с ослабления... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:37
Рынок акций в среду может чуть-чуть скорректироваться, говорится в комментарии Алор Брокер. Внешний фон с утра слабый: американские фьючерсы торгуются около нуля, но снизилась нефть. В то же время на вечерних торгах выросло большинство фьючерсов на российский акции. При такой картине стоит ждать... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:29
налитики ИК "Еврофинансы из наиболее значимой статистики ждут в среду оптовые цены и индекс делового оптимизма в Германии (10:00 мск, 12:00 мск), инфляцию в Великобритании и еврозоне (12:30 мск, 13:00 мск), запасы нефти в США (18:30 мск). Рост на открытии торгов на российском рынке акций еще может... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:01
Повышение суверенного кредитного рейтинга крупнейшими международными рейтинговыми агентствами - Moody's Investors Service, S&P Global Rating или Fitch Ratings - и снижение Центробанком РФ ключевой ставки придадут импульс российскому фондовому и долговому рынку в 2020 году, заявил генеральный... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:28
Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ по итогам торгов во вторник умеренно подрос по индексам на фоне дорожающей нефти, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли. читать дальше
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