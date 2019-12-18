Среда начнется с ослабления российской валюты против доллара - Алор Брокер

Сохраняется неопределенность на валютном рынке. К концу глобальных торгов вторника пара доллар-рубль вновь ушла в район 62,4, но пока о пробое поддержки 62,4-62,6 говорить рано, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Внешний фон перед открытием говорит о том, что среда начнется с ослабления российской валюты из-за небольшого роста курса доллара на мировом рынке. "По-прежнему считаем очень рискованной покупку рубля против доллара до конца года", пишет А. Антонов.