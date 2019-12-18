Рынок акций в среду может немного скорректироваться - Алор Брокер

Рынок акций в среду может чуть-чуть скорректироваться, говорится в комментарии Алор Брокер.

Внешний фон с утра слабый: американские фьючерсы торгуются около нуля, но снизилась нефть. В то же время на вечерних торгах выросло большинство фьючерсов на российский акции. При такой картине стоит ждать нейтрального или слабопозитивного открытия российского рынка, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Однако если западные индикаторы не перейдут к росту, то отечественный рынок может начать очень легкую коррекцию. В целом даже если мы сегодня и увидим снижение индекса Мосбиржи, восходящий тренд остается в силе. До конца года исторические максимумы будут переписаны", - отмечает А. Антонов.