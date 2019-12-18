Утренние прогнозы: небольшая коррекция

По мнению аналитиков, в среду отечественный рынок акций может немного скорректироваться из-за ухудшения внешнего фона.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон немного ухудшился. Уверенного роста индексов США и Европы уже нет, так как многие инвесторы начинают фиксировать прибыль перед рождественскими праздниками. Нефть вновь под давлением из-за роста запасов в США. Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций в среду может чуть-чуть скорректироваться. Внешний фон с утра слабый: американские фьючерсы торгуются около нуля, но снизилась нефть. В то же время на вечерних торгах выросло большинство фьючерсов на российский акции. При такой картине стоит ждать нейтрального или слабопозитивного открытия российского рынка. В целом даже если мы сегодня и увидим снижение индекса Мосбиржи, восходящий тренд остается в силе. До конца года исторические максимумы будут переписаны".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением около 0,1-0,3%, в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3020, 3030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".