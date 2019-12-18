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18 декабря 2019 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением ухудшившегося внешнего фона

Москва. 18 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Соединенные Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро". После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,54%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, китайский Shanghai Composite - на 0,18%, южнокорейский KOSPI - на 0,03%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,06%, также выросли индексы в Тайване, Сингапуре, Малайзии и Индонезии - на 0,2-0,3%.

Как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года. Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона. Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении запасов нефти в США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $65,75 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на 1,16%, до $66,1 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,72% - до $60,43 за баррель.

Данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, показали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,887 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,762 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,004%, опустившись до 652,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,85%), "РЖД-23" (+0,27%) и "Газпромбанк-001Р-11Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,89%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,7%) и "Газпром БО-22" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) завершило размещение 15-летних облигаций серий 001P-08 и 001P-09 объемом по 5 млрд рублей каждая. Сбор заявок на выпуски прошел 9 декабря за 1 час. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена на уровне 6,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнивается к ставке 1-го купона, предусмотрена оферта через 3 года.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) полностью разместило 10-летнеий выпуск облигаций на 20 млрд рублей. Размещение началось 13 декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет определяться как ключевая ставка + 250 базисных пунктов. Облигации имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 66,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,34 млрд рублей. Облигации гасятся 17 января 2020 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к динамике курса "доллар/рубль". Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,45% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,61% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды прошел 17 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 24 декабря. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) планирует провести 18 декабря сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-003P-05 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,6-6,7% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,71-6,81% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 26 декабря. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует провести 19 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 6,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению не выше 6,82% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бондов серии 001Р-13 запланировано на 26 декабря.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) 19 декабря начнет размещение облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых. Последующие купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,5%. Выпуск сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, срок обращения выпусков в рамках программы составит также 10 лет. В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 35 млрд рублей.

ООО "СФО РуСол 1" планирует 25-26 декабря собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей, а также класса "Б" объемом 900 млн рублей, с залоговым обеспечением денежными требованиями. Ориентир ставки первого купона облигаций класса "А" установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром является ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона). Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года. Техническое размещение запланировано на 27 декабря.

ООО "Агронова-Л" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,75% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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