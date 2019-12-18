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18 декабря 2019 года 09:42

Фондовые индексы США установили новые рекорды закрытия

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в стране в ноябре 2019 года, увеличилось на 3,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,365 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа новостроек в ноябре на 2,4% с объявленного ранее октябрьского уровня - до 1,345 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем количество выданных в ноябре разрешений на строительство новых домов в США увеличилось на 1,4% относительно предыдущего месяца, до 1,482 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с мая 2007 года.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,8%.

Акции Boeing Co. не изменились по итогам сессии во вторник. Авиаконцерн подтвердил в понедельник вечером, что принял решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года. Днем ранее цена бумаг Boeing упала более чем на 4% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что компания рассматривает возможность подобного шага.

Бумаги Southwest Airlines Co. снизились в цене на 0,3%, после того как американская авиакомпания объявила о планах отложить возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX вплоть до 13 апреля.

Котировки бумаг Eli Lilly & Co. выросли на 2%, поскольку американская фармацевтическая компания дала оптимистичный прогноз на следующий год. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне $6,70-6,80, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $6,62. Выручка, как ожидается, будет находиться в диапазоне от $23,6 млрд до $24,1 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $23,5 млрд.

Акции Bed Bath & Beyond подскочили на 11,2%. Владелец крупнейшей в США сети розничных магазинов мебели сообщил, что шесть членов руководящего состава, включая директора по мерчандайзингу и директора по маркетингу, уйдут в отставку в преддверии объявления главным исполнительным директором Марком Триттоном нового плана развития компании.

Котировки акций производителя одежды и обуви Guess Inc. выросли на 8,3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Cowen.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 31,27 пункта (0,11%) и составил 28267,16 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 1,07 пункта (0,03%) - до 3192,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 9,13 пункта (0,10%) и составил 8823,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, китайский Shanghai Composite - на 0,18%, южнокорейский KOSPI - на 0,03%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,06%, также выросли индексы в Тайване, Сингапуре, Малайзии и Индонезии - на 0,2-0,3%.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

На этом фоне американские фондовые индексы во вторник обновили рекордные максимумы.

"Подъем, который мы наблюдаем, во многом по-прежнему обусловлен согласованием США и Китаем первой фазы торговой сделки на прошлой неделе, а также возможностью некоторого прояснения ситуации вокруг Brexit", - отмечает Джейми Лавин, специалист по глобальным инвестициям в JP Morgan Private Bank.

В то же время, как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Статданные, обнародованные в среду, указали на сокращение объема японского экспорта в ноябре 2019 года по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и оборудования для горнодобывающей отрасли.

Согласно официальным данным, японский экспорт упал на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд). Объем импорта сократился на 15,7% - до 6,35 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японского экспорта в ноябре на 8,6%, импорта - на 12,7%.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 60,9 млрд иен по сравнению с 15,7 млрд иен в октябре.

Акции японских SoftBank и Hitachi подорожали на 1,8% и 3,1% соответственно, тогда как бумаги Nintendo и Mitsui OSK Lines потеряли в цене более 2%.

В Гонконге дорожают акции китайской нефтегазовой компании CNOOC (+2,5%) и технологического гиганта Tencent (+1,1%). Цена бумаг Galaxy Entertainment и China Overseas Land & Investment снижается (-1,4 % и -1,2%).

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics опустились на 0,9% на новостях о том, что председатель совета директоров компании Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon) был признан виновным в нарушении прав профсоюзов и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Акции австралийской Oil Search подорожали на 3,3%.

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении запасов нефти в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $65,77 за баррель, что на $0,33 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на $0,76 (1,16%), до $66,1 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,42 (0,69%) - до $60,52 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $60,94 за баррель, поднявшись на $0,73 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

Цены, как Brent, так и WTI во вторник выросли по итогам четвертой сессии подряд и на закрытие рынка были максимальными с 16 сентября.

Подъему цен способствовал оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, показали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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