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18 декабря 2019 года 09:01
Повышение рейтинга РФ и снижение ставки придадут импульс рынку РФ в 2020г - Matrix Capital
Повышение суверенного кредитного рейтинга крупнейшими международными рейтинговыми агентствами - Moody's Investors Service, S&P Global Rating или Fitch Ratings - и снижение Центробанком РФ ключевой ставки придадут импульс российскому фондовому и долговому рынку в 2020 году, заявил генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин на встрече с журналистами. Кроме того, повышение спроса на акции РФ, возможно, создаст условия для проведения ряда IPO, добавил партнер Matrix Capital Павел Малый. ЧЕМ ДЛИННЕЕ ПАУЗА, ТЕМ МЕНЬШЕ ЖДАТЬ По оценкам Теплухина, суверенный кредитный рейтинг России можно было повысить уже несколько раз, но по каким-то причинам это не происходит. Но теперь, по его мнению, ждать осталось недолго. "Наверное, назрело. И это должно случиться в ближайшие 12 месяцев", - добавил эксперт. По словам Теплухина, повышение суверенного кредитного рейтинга России станет позитивным фактором и для долгового, и для фондового рынков. Во-первых, инвестиционный рейтинг расширит круг инвесторов, готовых покупать российские облигации, кроме того, произойдет сужение спредов к US Treasures. Все это приведет к росту на долговом рынке. Во-вторых, после апгрейда кредитного рейтинга до инвестиционного уровня можно ожидать переоценки акций российских компаний в сторону повышения, так как снизится премия за риск. "При оценке компании будущие денежные потоки дисконтируются на безрисковую процентную ставку данной страны. И эта ставка выводится из странового рейтинга. Это просто модель, в ней нет ничего хорошего или плохого, никаких эмоций, это так же просто, как дважды два. И в этом смысле при повышении кредитного рейтинга первым делом, конечно, отреагируют аналитики по рынку акций. Они должны будут в течение разумного периода времени, предположим, квартала, пересмотреть все свои модели, переставить туда новый знаменатель и получить существенный прирост справедливой стоимости. Повышение прогнозной стоимости акций российских компаний в свою очередь в большинстве случаев приведет к повышению рекомендации для этих бумаг. То есть поднимет в глазах инвесторов привлекательность российского фондового рынка", - сказал эксперт. Таким образом, при условии повышения суверенного кредитного рейтинга потенциал роста рынка акций РФ в следующем году составляет около 20%, считает Теплухин. Более того, по его оценке, повышение странового рейтинга до инвестиционного уровня и снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов за год обеспечит доходность долгового рынка в валюте на уровне 8-10% в течение 12 месяцев. "Я ожидаю двух снижений ключевой ставки в следующем году. В первой половине года на 25 базисных пунктов и во второй", - сказал он. РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2020 ГОД Как отмечается в презентации Matrix, судя по оценке глобальных инвестиционных банков, инвесторы были консервативны в 2019 году, и несмотря на значительный рост рынков акций, наблюдался переток капитала с фондового рынка на долговой. "В связи со снижением вероятности рецессии в США многие инвестиционные банки рекомендуют инвесторам повышать долю акций в портфеле", - пишут эксперты Matrix. Относительно инвестиций в облигации в презентации отмечается, что компания по-прежнему планирует иметь в своем портфеле повышенный вес Турции и Бразилии по сравнению с индексом облигаций развивающихся стран. Кроме того, доля российских эмитентов будет превалировать над остальными странами, пока существуют предпосылки для сокращения спреда к безрисковым активам. "Мы планируем зафиксировать прибыль по длинным ОФЗ и увеличить позиции в рублевых корпоративных облигациях с меньшей дюрацией, показывающих более высокую доходность. На данный момент мы прогнозируем стабильный рубль в 2020 году и внимательно следим за ситуацией", - говорится в материалах Matrix. Прогнозируемое повышение суверенного рейтинга России в 2020 году частично заложено в цены суверенных евробондов, считают эксперты. В то же время корпоративные евробонды, которые составляют у Matrix значительную долю российской позиции в портфеле облигаций, имеют значительный потенциал роста в следующем году, отмечают они. ВОЗМОЖНО, БУДУТ IPO... ВОЗМОЖНО, УСПЕШНЫЕ "Отношение инвесторов к российскому рынку улучшается. В первую очередь за счет политических причин: снижения риска санкций и всего остального. Рынок сейчас находится в процессе переоценки этих рисков и приходит к мнению, что за ближайшие 12 месяцев новый раунд каких-то санкционных вспышек, скорее всего, не произойдет. Ничего нельзя исключать в силу непредсказуемости политических процессов, но вероятность этого крайне мала", - сказал Павел Малый. Поэтому, так как с точки зрения инвестора экономическая привлекательность российского рынка не вызывает сомнений, а политические риски, которые его смущают, тоже постепенно уходят, интерес к российским акциям растет, пояснил он. На фоне улучшения отношения инвесторов к российским акциями у компаний появляется возможность провести IPO, считает Малый. "В апреле и октябре 2020 года мы, скорее всего, увидим попытки выйти на IPO, и даже, возможно, они будут успешны. Здесь, наверное, даже главное препятствие - пока не столько настроение инвесторов в мире, политические риски, сколько то, что крайне низкая оценка наших активов пока мешает собственникам, акционерам российских компаний заставить себя выходить на рынок, продавать свои акции", - добавил он. По оценке Малого, наиболее вероятно, что заметное повышение активности на первичном рынке акций в России будет наблюдаться со второй половины следующего года, когда оценка подрастет. "Компании, которые, по моими оценкам, потенциально могут выйти на IPO, находятся в неплохом финансовом состоянии, и жесткой необходимости продавать акции во что бы то ни стало практически ни у кого нет. Поэтому акционеры будут пытаться дождаться какого-то чуть более интересного уровня оценок", - заключил он, отметив, что наиболее вероятные кандидаты на проведение IPO в 2020 году, по его мнению, относятся к секторам, ориентированным на экспорт.
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