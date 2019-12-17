Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью, темпы роста замедлились из-за фиксации прибыли

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ по итогам торгов во вторник умеренно подрос по индексам на фоне дорожающей нефти, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3013,29 пункта (+0,2%, максимум дня и новый исторический пик - 3019,95 пункта), индекс РТС - 1520,6 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 62,43 рубля (-0,02 рубля), днем курс поднимался к 62,75 руб./$1.

Лидерами роста выступили акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%).

Индексы в США накануне обновили исторические максимумы на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. США не стали вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%), но наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, CAC 40 и DAX теряют 0,1-0,8%) и замедлился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Поддержку фондовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось).

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать торговое соглашение в начале января.

Нефть к вечеру во вторник умеренно подросла, цена Brent к 18:50 МСК на $0,3 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,98 за баррель (+1% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $60,79 за баррель (+1,1% и +0,2% в понедельник).

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка. В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, внешние фондовые площадки во вторник замедлили рост в ожидании дальнейших подробностей по поводу американо-китайских торговых переговоров. Тем не менее, рост на рынке акций РФ продолжился, поскольку оптимизм по поводу торговой сделки США-КНР и высокие цены на нефть оказывают поддержку бумагам компаний циклических секторов горно-металлургической отрасли, а также акциям нефтегазовых компаний.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок акций РФ во вторник попытался продолжить восходящую динамику, однако сил на полноценный рост не хватило из-за противоречивого внешнего фона. В Европе к вечеру основные индексы просели, в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 прибавили лишь порядка 0,1%. В ходе торгов индекс МосБиржи установил новый исторический максимум в районе 3020 пунктов, но удержаться у этого значения не получилось, ближе к вечеру продажи возобладали. Однако индекс МосБиржи смог удержать позиции выше ноябрьских максимумов и закрепился выше 3010 пунктов, что является сигналом в пользу продолжения восходящей динамики и возможности в среднесрочной перспективе достижения отметки 3180 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США игроки на повышение взяли передышку после достижения индикаторами очередных рекордов. Кроме того, в последние дни давление на индексы оказывают акции компании Boeing, которая продолжает испытывать сложности с запретами на полеты самолетов 737 MAX, производство которых было решено приостановить в январе.

Макроэкономическая статистика показала рост промышленного производства США в ноябре на 1,1% при прогнозах роста на 0,8% после снижения на 0,9% месяцем ранее. Статистика по рынку жилья страны носила умеренно позитивный характер: число начатых строительств домов и разрешений на строительство в ноябре выросло на 3,2% и 1,4% соответственно, но темпы повышения замедлились. В Европе обратили внимание на возращение рисков беспорядочного Brexit, крайний срок которого премьер-министр Великобритании назначил на конец 2020 года.

Нефтяной рынок сохранил позитивный настрой, цена Brent обновила многонедельный максимум и поднялась к рубежу $66 за баррель. От еженедельного отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут сокращения запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей, что умеренно позитивно для цен.

Индексы МосБиржи и РТС в конце торгов удержались в "плюсе", но сила восходящего тренда заметно уменьшилась, что в очередной раз предупреждает об опасности краткосрочной коррекции с достигнутых вершин. На западных площадках уже на следующей неделе стартуют рождественско-новогодние праздники, что при отсутствии новых порций для оптимизма увеличивает риски фиксации прибыли и волатильных движений по мере снижения объемов торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3000-3030 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, пока в Европе занимаются фиксацией прибыли, отечественный индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 3020 пунктов. В бумагах МТС зреет идея повышения прибыли на фоне ожидаемого повышения цен на услуги связи в 2020 году.

Из Великобритании вновь пришли неприятности - премьер-министр Джонсон угрожает вторым "жестким" разрывом, если до конца 2020 года Евросоюз не договорится о свободной торговле. В понедельник вечером Джонсон провел телефонные переговоры с президентом США Трампом. Оба лидера выразили заинтересованность в заключении соглашения о свободной торговле. Акции британских банков оказались под давлением, реагируя на заявления Джонсона, так как разрыв отношений с Евросоюзом может привести к резкому оттоку капитала.

Нефть продолжает рост, но уже больше на ожиданиях сокращения запасов в США. Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с торговой войной, считает Кочетков.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, участники рынков ожидают дальнейшего снижения напряженности во взаимоотношениях США и Китая, что должно поддержать спрос на нефть в 2020 году. Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan пересмотрели свои прогнозы по рынку нефти на следующий год в сторону роста, отмечая позитивное влияние сделки ОПЕК+ и прогресса в торговых переговорах. Аналитики Goldman повысили прогноз по доходности нефти с 9,7% до 15%, хотя в целом ожидают боковой динамики в 2020 году.

Тем не менее, пока основные драйверы роста уже учтены в ценах Brent, поэтому торговый диапазон $64,5-66,5 за баррель выглядит справедливым в краткосрочном диапазоне.

Очередной ежемесячный прогноз по буровой активности от Управления энергетической информации США (EIA) указывает, что добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в январе вырастет на 30 тыс. б/с по отношению к уровню декабря и составит 9,14 млн б/с.

Прогнозы по темпам роста добычи в Штатах в следующем году постепенно пересматриваются в сторону снижения, хотя большинство аналитиков по-прежнему отмечают высокую долю Штатов в росте предложения в 2020 году. Буровая активность в Штатах снижается. Агентство Reuters пишет, что сланцевые компании, опубликовавшие бюджеты на следующий год, планируют сократить капитальные расходы еще примерно на 10%, что может способствовать дальнейшему снижению числа новых активных буровых установок, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+16,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+11,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,6%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+6,3%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+6,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,3%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-12,6%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-7,2%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-6%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,428 млрд рублей (из них 7,975 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,187 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).