Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью, темпы роста замедлились из-за фиксации прибыли
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3013,29 пункта (+0,2%, максимум дня и новый исторический пик - 3019,95 пункта), индекс РТС - 1520,6 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.
Доллар просел до 62,43 рубля (-0,02 рубля), днем курс поднимался к 62,75 руб./$1.
Лидерами роста выступили акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).
Просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%).
Индексы в США накануне обновили исторические максимумы на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. США не стали вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.
Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".
После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.
Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%), но наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, CAC 40 и DAX теряют 0,1-0,8%) и замедлился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).
Поддержку фондовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось).
Вашингтон и Пекин планируют официально подписать торговое соглашение в начале января.
Нефть к вечеру во вторник умеренно подросла, цена Brent к 18:50 МСК на $0,3 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,98 за баррель (+1% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $60,79 за баррель (+1,1% и +0,2% в понедельник).
Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка. В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.
По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, внешние фондовые площадки во вторник замедлили рост в ожидании дальнейших подробностей по поводу американо-китайских торговых переговоров. Тем не менее, рост на рынке акций РФ продолжился, поскольку оптимизм по поводу торговой сделки США-КНР и высокие цены на нефть оказывают поддержку бумагам компаний циклических секторов горно-металлургической отрасли, а также акциям нефтегазовых компаний.
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок акций РФ во вторник попытался продолжить восходящую динамику, однако сил на полноценный рост не хватило из-за противоречивого внешнего фона. В Европе к вечеру основные индексы просели, в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 прибавили лишь порядка 0,1%. В ходе торгов индекс МосБиржи установил новый исторический максимум в районе 3020 пунктов, но удержаться у этого значения не получилось, ближе к вечеру продажи возобладали. Однако индекс МосБиржи смог удержать позиции выше ноябрьских максимумов и закрепился выше 3010 пунктов, что является сигналом в пользу продолжения восходящей динамики и возможности в среднесрочной перспективе достижения отметки 3180 пунктов, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США игроки на повышение взяли передышку после достижения индикаторами очередных рекордов. Кроме того, в последние дни давление на индексы оказывают акции компании Boeing, которая продолжает испытывать сложности с запретами на полеты самолетов 737 MAX, производство которых было решено приостановить в январе.
Макроэкономическая статистика показала рост промышленного производства США в ноябре на 1,1% при прогнозах роста на 0,8% после снижения на 0,9% месяцем ранее. Статистика по рынку жилья страны носила умеренно позитивный характер: число начатых строительств домов и разрешений на строительство в ноябре выросло на 3,2% и 1,4% соответственно, но темпы повышения замедлились. В Европе обратили внимание на возращение рисков беспорядочного Brexit, крайний срок которого премьер-министр Великобритании назначил на конец 2020 года.
Нефтяной рынок сохранил позитивный настрой, цена Brent обновила многонедельный максимум и поднялась к рубежу $66 за баррель. От еженедельного отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут сокращения запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей, что умеренно позитивно для цен.
Индексы МосБиржи и РТС в конце торгов удержались в "плюсе", но сила восходящего тренда заметно уменьшилась, что в очередной раз предупреждает об опасности краткосрочной коррекции с достигнутых вершин. На западных площадках уже на следующей неделе стартуют рождественско-новогодние праздники, что при отсутствии новых порций для оптимизма увеличивает риски фиксации прибыли и волатильных движений по мере снижения объемов торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3000-3030 пунктов, считает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, пока в Европе занимаются фиксацией прибыли, отечественный индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 3020 пунктов. В бумагах МТС зреет идея повышения прибыли на фоне ожидаемого повышения цен на услуги связи в 2020 году.
Из Великобритании вновь пришли неприятности - премьер-министр Джонсон угрожает вторым "жестким" разрывом, если до конца 2020 года Евросоюз не договорится о свободной торговле. В понедельник вечером Джонсон провел телефонные переговоры с президентом США Трампом. Оба лидера выразили заинтересованность в заключении соглашения о свободной торговле. Акции британских банков оказались под давлением, реагируя на заявления Джонсона, так как разрыв отношений с Евросоюзом может привести к резкому оттоку капитала.
Нефть продолжает рост, но уже больше на ожиданиях сокращения запасов в США. Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с торговой войной, считает Кочетков.
По оценке эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, участники рынков ожидают дальнейшего снижения напряженности во взаимоотношениях США и Китая, что должно поддержать спрос на нефть в 2020 году. Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan пересмотрели свои прогнозы по рынку нефти на следующий год в сторону роста, отмечая позитивное влияние сделки ОПЕК+ и прогресса в торговых переговорах. Аналитики Goldman повысили прогноз по доходности нефти с 9,7% до 15%, хотя в целом ожидают боковой динамики в 2020 году.
Тем не менее, пока основные драйверы роста уже учтены в ценах Brent, поэтому торговый диапазон $64,5-66,5 за баррель выглядит справедливым в краткосрочном диапазоне.
Очередной ежемесячный прогноз по буровой активности от Управления энергетической информации США (EIA) указывает, что добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в январе вырастет на 30 тыс. б/с по отношению к уровню декабря и составит 9,14 млн б/с.
Прогнозы по темпам роста добычи в Штатах в следующем году постепенно пересматриваются в сторону снижения, хотя большинство аналитиков по-прежнему отмечают высокую долю Штатов в росте предложения в 2020 году. Буровая активность в Штатах снижается. Агентство Reuters пишет, что сланцевые компании, опубликовавшие бюджеты на следующий год, планируют сократить капитальные расходы еще примерно на 10%, что может способствовать дальнейшему снижению числа новых активных буровых установок, отмечает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+16,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+11,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,6%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+6,3%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+6,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,3%).
Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-12,6%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-7,2%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-6%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,428 млрд рублей (из них 7,975 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,187 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).