Цены большинства выпусков евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 17 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение оставили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение - выпуск "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 36 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 декабря и составила 114,02% от номинала, что соответствует доходности 2,63% годовых (рост на 11 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,70% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 1,63% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 11 пунктов, до 100 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 135,88% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,61% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 96 базисных пунктов - до 132,06% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,535% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 10 пунктов - до 111,96% от номинала, что соответствует доходности 2,71% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 109,59% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,19% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 127 базисных пунктов - до 126,96% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 3,68% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 базисных пунктов, до 109,64% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,82% годовых).

"Аппетит к риску на глобальных рынках сохраняется на достаточно высоком уровне. Растут в цене и соответственно снижаются доходности базовых активов - US Treasuries, в частности, процентные ставки десятилетних американских казначейских обязательств сегодня снизились на 4 базисных пункта, до 2,91% годовых. Это в свою очередь поддерживает спрос и на российские еврооблигации. Иностранных инвесторов привлекают как сильные кредитные и бюджетные метрики России, так и отсутствие нового предложения бумаг со стороны Минфина. Кроме того, все мировые рынки сейчас находятся под позитивным влиянием новостей о торговой сделке между США и Китаем. Пятилетние CDS на российские облигации сейчас находятся на уровне 53 базисных пунктов, что является минимумом с 2007 года, когда данный показатель опускался до 40 базисных пунктов, то есть сейчас мы приблизились к историческим минимумам по уровню стоимости защиты от дефолта. С другой стороны, это говорит о том, что наши бумаги, скорее всего, уже вошли в зону перекупленности и у них практически отсутствует потенциал дальнейшего снижения доходностей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.