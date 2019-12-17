Индекс Мосбиржи во вторник удержал позиции выше ноябрьских макимумов - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако сил на полноценный рост не хватило, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом внешний фон был противоречивым. Так, поддержку покупкам в наших акциях оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 66 долларам.

"Сдерживающим же фактором выступила динамика западных рынков, - указывает эксперт банка. - В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 прибавили лишь порядка 0,1%. На таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, до 3011 пунктов. Лидерами торгов выступили акции РусГидро и Россетей, рост которых превысил 2,5%. Хуже рынка торговались Норильский никель, Полюс и ТГК-1, потерявшие 1%, 1,1% и 1,9% соответственно".

Также аналитик Промсвязьбанка отметил, что в ходе сессии индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум в районе 3020 пунктов, но удержаться у этого значения и тем более продолжить восходящую динамику не получилось. Ближе к вечеру продажи возобладали, в результате чего часть роста была скомпенсирована. Однако индекс Мосбиржи смог удержать позиции выше ноябрьских максимумов. "При этом закрепление индекса выше 3010 пунктов будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики и возможности в среднесрочной перспективе достижения отметки 3180 пунктов", - полагает Богдан Зварич.