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17 декабря 2019 года 18:37
Возможно, до конца года пара евро/доллар вернется к уровню 1,10 - ВТБ Капитал Форекс
Похоже, заметного роста евро в декабре не произойдет, а пара евро-доллар, возможно, вернется обратно к 1,10, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Конец прошлой недели на валютном рынке выдался интересным: менее чем за сутки евро-доллар от отметки 1,11 подскочил практически до 1,12, и затем упал обратно на 1,11, - напоминает эксперт. - Рост евро прошел в ночь с четверга на пятницу, когда стали понятны результаты парламентских выборов в Великобритании. На паре фунт-доллар всего за 20 минут размер движения вверх составил 350 пунктов, но и для евро улучшение перспектив по Брекзиту - это очевидный позитив. Сейчас фунт-доллар уже упал до 1,32, а евро-доллар отыграл обратно весь рост еще в пятницу. Мы связываем это с заключением торговой сделки между США и Китаем". Теперь вероятность хотя бы одного понижения ставки ФРС в 2020 году превышает 50% только для ноябрьского заседания, полагает Алексей Михеев. По мнению эксперта, перенос ожиданий понижения ставки рынком - это определенно позитив для доллара, но есть и другая сторона медали, про которую рынки словно забыли. "Заключение торгового соглашения позитивно для мировой экономики и должно приводить к росту аппетитов к риску, следовательно, к падению доллара, - указывает специалист ВТБ Капитал Форекс. - Неспособность пары евро-доллар удержаться на отметке 1,12 и откат обратно, на наш взгляд, являются плохим сигналом для евро. Дело не столько в новости по торговому соглашению, сколько в том, что евро, видимо, продают на малейшем росте". Опубликованные в понедельник предварительные индексы деловых настроений PMI от Markit за декабрь по первой оценке показали ухудшение настроений в промышленности еврозоны сразу с 46,9 до 45,9, в то время как по США индекс упал с 52,6 до 52,5. Ситуация в США тоже ухудшается, но медленно, а по еврозоне индекс находится глубоко в зоне спада. Очевидно, европейское промышленное производство просто не выдержит более высокого курса евро. "Недавно мы предположили, что объявленные ФРС масштабные меры по вливанию ликвидности в доллар смогут привести к падению его курса. Но пока по операциям РЕПО наблюдается переподписка и текущие меры ФРС лишь покрывают имеющийся дефицит на денежном рынке. Другой фактор, который играл в пользу падения доллара в начале декабря - сокращение Казначейством США темпов наращивания долга, - также вскоре прекратит действовать. Похоже, заметного роста евро в декабре не произойдет, а возможно, пара вернется обратно к 1,10", - резюмирует Алексей Михеев.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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