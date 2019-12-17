Julius Baer сохраняет рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке облигаций

Окончание 2019 года на рынке облигаций выглядит как зеркальное отражение конца 2018 года, говорится в комментарии Julius Baer. Год назад совместное влияние негативных факторов привело к снижению котировок акций и более рисковых сегментов рынка облигаций, и в то же время поддержало государственные облигации.

Именно ошибка в выбранной политике ФРС США в сочетании с частичной приостановкой деятельности американского правительства и ослаблением глобального экономического роста привели к уходу инвесторов в высококачественные активы в декабре 2018 года, отмечают эксперты Julius Baer Маркус Алленшпах и Дарио Месси. Это сильно отличается от текущей ситуации, когда положительные новости в связи с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем и улучшение экономических показателей приводят к достижению финансовыми рынками новых высот. В связи с этим доходность по гособлигациям превысила летние уровни, в то время как кредитные спреды облигаций спекулятивного уровня снижаются.

""Понимай свои риски" - это подходящая стратегия для работы на долговых рынках в 2020 году, - указывают эксперты Julius Baer. - Этот девиз содержит в себе два отдельных сигнала. Инвесторы, особенно в Европе, по-прежнему вынуждены принимать на себя умеренный кредитный или валютный риск, чтобы получить достаточную доходность по инвестициям в облигации. Это особенно справедливо, поскольку мы считаем, что стоимость европейских гособлигаций в целом искажена. В то же время, мы осознаем, что погоня за доходностью сейчас не такая активная, как в прошлом. Прожигающие деньги эмитенты все больше будут сталкиваться с проблемами рефинансирования, и количество компаний-зомби продолжит расти".

Только в текущем году мы уже стали свидетелями 19 дефолтов в энергетическом секторе, поскольку все больше производителей с высокими издержками терпят неудачу, подчеркивают Маркус Алленшпах и Дарио Месси. Другие секторы с повышенной частотой дефолтов включают традиционные печатные СМИ, поскольку маркетинговые доходы продолжают утекать в соцсети, а также традиционные оффлайновые ритейлеры, которые испытывают давление со стороны роста онлайн-ритейла. "Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что в 2020 году рост дефолтов по бумагам спекулятивного уровня составит 3,8% в США и 3,6% в Европе. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию умеренного кредитного риска". - заключают экспертыJulius Baer.